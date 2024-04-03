التحريات .. ماس كهربائي وراء حريق نشب بشقة سكنية بشبرا الخيمة

كشفت المعاينة الأولية لحريق نشب بشقة سكنية بعقار بمنطقة ترعة الشابوري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عن أن ماسا كهربائيا وراء الحريق وأنه لم يتسبب في وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

وقامت قوات الحماية المدنية بتبريد موقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ، في السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بعقار بمنطقة ترعة الشابورى دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، دون وقوع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وتم تبريد موقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

ورد بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بعقار بمنطقة ترعة الشابوري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وكشفت المعاينة نشوب الحريق بشقة سكنية بعقار بشارع محي الدين من شارع عطية الذكري بمنطقة ترعة الشابوري دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

3 متهمين قتلوا سائق توك توك مسن بالخانكة

كما أمرت جهات التحقيق بدائرة قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية ،بتجديد حبس المتهم الاول ، 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامه بقتل سائق توك توك وسرقة مركبته بدائرة القسم، كما أمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفي عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط المتهم ويدعي عبده ا ، في العشرينات من عمره ، بسرقة شخص مسن وقتله بشارع السرجاني ، دائرة قسم شرطة الخانكة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ بمقتل شخص وسرقة مركبة توك توك خاصته.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد التهامي رئيس مباحث قسم شرطة الخانكة، أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية"، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" من قائدها كرهاً عنه بدائرة القسم والتعدى عليه بسلاح أبيض “كتر ”مما أدى لوفاته، تم ضبط المتهم الاول وبينما هرب المتهمين الباقيين .

عقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد عبدالله الشامي معاون أول مباحث قسم الخانكة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.