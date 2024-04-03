السيطرة علي حريق بمصنع مغلق للزيوت بالمنطقة الصناعيه بالقنطرة شرق بالاسماعيلية



تلقي رجال الحمايه المدنيه بمركز ومدينه القنطرة شرق بمحافظه الاسماعيليه بلاغا بنشوب حريق في مصنع هاي تك للزيوت بالمنطقه الصناعيه بالقنطرة شرق الاسماعيليةوعلي الفور تم الدفع بعدد ٤ سيارات لإطفاء الحريق.

وأكد المهندس محمد علي نائب رئيس المركز والمدينه أنه تم السيطرة علي الحريق ولاتوجد خسائر بشريه كما أن المصنع كان متوقف عن العمل منذ فترة.



وأكد نائب رئيس المركز والمدينه. أنه فور العلم بالحريق حضرت الأجهزة الامنيه والجهاز التنفيذي المنطقه الصناعيه

وتابع اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينه القنطرة شرق جهود الحمايه المدنيه لإطفاء الحريق

وعلي الجانب الشعبي أشاد العاملون في مصانع المنطقه الصناعيه بالقنطرة شرق بسرعه تحرك الحمايه المدنيه وقدرتها علي السيطرة علي الحريق حتي لايمتدد للمصانع المجاورة