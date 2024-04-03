حملات لرفع الإشغالات من شوارع المنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تنظيم وتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات من حرم الطريق العام ، وذلك لخلق سيولة مرورية للمواطنين والمركبات ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة.

وذلك بإستمرار تنظيم حملات ميدانية متنوعة ، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الاشغالات عن حرم الطريق العام والتصدي لاى إعاقة للحركة المرورية أمام المواطنين والمركبات حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة .

من جانبه ، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، إن الوحدة المحلية نفذت حملات مكثفة لإزالة 195 حالة اشغال بالشوارع والأحياء الرئيسية ، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 102 محضر إزالة إدارية ، و93 محضر اشغال طريق ، بشوارع بورسعيد ، والشوانى ، و العاشر من رمضان ، وطريق البحر، وقريتى أبو جرج ، والقيس ، وتم فتح الشوارع أمام المواطنين ، و انتظام حركة السير ورفع الإشغالات ، والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

وفى مركز ومدينة المنيا ، أوضح عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، أن الوحدة المحلية نفذت حملة لرفع الإشغالات في الأحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق ، بحي جنوب ووسط المدينة ، والتي تعيق حركة سير المواطنين ، وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بينما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، برئاسة الدكتور سعيد محمد ، حملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ، وتعديات المحال التجارية ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 125 محضراً متنوعاً ، ما بين ، إشغال ونظافة وبيئة فى حرم الطريق بشوارع ، (العهد الجديد، ناصر، ميدان الأحمدي ، المدارس، التجارة )، وتم رفع كافة الإشغالات المتواجدة التي تعيق حركة المرور بالشارع وحركة المواطنين .

كما تم التنبيه على أصحاب بعض المحال ، التي تدار بدون ترخيص للتوجه لمركز التكنولوجي بالمركز ، لإستخراج التراخيص الخاصة بهم ، وتقنين أوضاعهم واستخراج رخص الإعلانات الخاصة بالمحال، وفى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، قال أحمد السايس رئيس المركز ، إن الوحدة المحلية شنت حملة مكبرة بنطاق العرفاني ، وشارع تونى بك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، و أسفرت الحملة عن تحرير 86 محضراً ، تنوع بين .

56 محضر اشغال طريق ، 23 محضر بائع متجول ، 7 محاضر نظافة ، مؤكداً ، أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات ، في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية ، وعودة الإنضباط للشارع والطريق العام ، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.