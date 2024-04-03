الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملات لرفع الإشغالات من شوارع المنيا

حملة الإشغالات
حملة الإشغالات

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تنظيم وتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات من حرم الطريق العام ، وذلك لخلق سيولة مرورية للمواطنين والمركبات ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة.

 

 وذلك بإستمرار تنظيم حملات ميدانية متنوعة ، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الاشغالات عن حرم الطريق العام والتصدي لاى إعاقة للحركة المرورية أمام المواطنين والمركبات حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة .

 

من جانبه ، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، إن الوحدة المحلية نفذت حملات مكثفة لإزالة 195 حالة اشغال بالشوارع والأحياء الرئيسية ، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 102 محضر إزالة إدارية ، و93 محضر اشغال طريق ، بشوارع بورسعيد ،  والشوانى ، و العاشر من رمضان ، وطريق البحر، وقريتى أبو جرج ، والقيس ، وتم فتح الشوارع أمام المواطنين ، و انتظام حركة السير ورفع الإشغالات ، والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام ، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

 

وفى مركز ومدينة المنيا ، أوضح عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، أن الوحدة المحلية نفذت حملة لرفع الإشغالات في الأحياء والشوارع الرئيسية بالمدينة ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق ، بحي جنوب ووسط المدينة ، والتي تعيق حركة سير المواطنين ، وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

بينما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط  شمال المنيا ، برئاسة الدكتور سعيد محمد ، حملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ، وتعديات المحال التجارية ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 125 محضراً متنوعاً ، ما بين ، إشغال ونظافة وبيئة فى حرم الطريق بشوارع ، (العهد الجديد، ناصر، ميدان الأحمدي ، المدارس، التجارة )، وتم رفع كافة الإشغالات المتواجدة التي تعيق حركة المرور بالشارع وحركة المواطنين .

 

كما تم التنبيه على أصحاب بعض المحال ، التي تدار بدون ترخيص للتوجه لمركز التكنولوجي بالمركز ، لإستخراج التراخيص الخاصة بهم ، وتقنين أوضاعهم واستخراج رخص الإعلانات الخاصة بالمحال،  وفى مركز ومدينة ملوى  جنوب المنيا ، قال أحمد السايس رئيس المركز ، إن الوحدة المحلية شنت حملة مكبرة بنطاق العرفاني ، وشارع تونى بك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، و أسفرت الحملة عن تحرير 86 محضراً ، تنوع بين .

 

 56 محضر اشغال طريق ، 23 محضر بائع متجول ، 7 محاضر نظافة ، مؤكداً ، أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات ، في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية ، وعودة الإنضباط للشارع والطريق العام ، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

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