رئيس جامعة طنطا يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين

وذلك بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي.



خلال اللقاء أكد الدكتور محمود ذكى على استعداد الجامعة لمد جسور التعاون وتعزيزها، لتحقيق أعلى درجات الاستفادة من الخبرات المكتسبة لدى المؤسستين، تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التكامل بين كافة المؤسسات والهيئات التعليمية، دعما لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، إضافةً إلى تحقيق التعاون في تقديم الخدمات التدريبية لتأهيل الطلاب والخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

من جانبه أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن سعادته بزيادة جامعة طنطا، متطلعا إلى تحقق تعاون حقيقي في العديد من المجالات بما يعود بالنفع على الجانبين.

وفى نهاية اللقاء أهدى الدكتور محمود ذكي درع الجامعة الى الدكتور إسماعيل عبد الغفار الذى بادله باهداء درع الأكاديمية.