النائب العام: جهود دؤوبة لجمعية النواب العموم الأفارقة لتعزيز العدالة الجنائية في القارة

ترأس المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، اليوم الأربعاء 3 إبريل 2024، اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية عبر تقنية الاتصال المرئي.

مناقشة أنشطة الجمعية:

استعرض النائب العام مع أعضاء اللجنة من ممثلي هيئات الادعاء في دول جنوب إفريقيا وموزمبيق وزامبيا وتنزانيا وناميبيا وأنجولا وكينيا وموريشيوس والمملكة المغربية، أنشطة الجمعية المختلفة.

تطورات الموقع الإلكتروني:

تناول الاجتماع أيضًا تطورات إنشاء موقع إلكتروني للجمعية، يهدف إلى نشر المعلومات حول أهدافها وفعالياتها، وتعزيز التواصل بين أعضائها.

المؤتمر السنوي في المغرب:

ناقش المجتمعون التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة المغربية للمؤتمر السنوي للجمعية في نهاية شهر مايو القادم.

أهداف جمعية النواب العموم الأفارقة:

أكد النائب العام أن النيابة العامة المصرية تسعى منذ انتخابها رئيسًا للجمعية إلى تحقيق أهدافها، ومنها:

رفع الكفاءة الفنية لأعضاء هيئات الادعاء في القارة الأفريقية.

توفير منبر دائم لتبادل الخبرات في مجال العدالة الجنائية الحديثة.

مكافحة الجريمة بشتى صورها.

تنظيم الفعاليات في مجال العدالة الجنائية.

حلول مبتكرة:

شدد النائب العام على أهمية البحث عن أفكار مبتكرة وحلول غير تقليدية لتحقيق أهداف الجمعية، وتعزيز التعاون بين هيئات الادعاء في الدول الأفريقية لمواجهة التحديات الأمنية والقضائية.