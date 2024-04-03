النائب العام: جهود دؤوبة لجمعية النواب العموم الأفارقة لتعزيز العدالة الجنائية في القارة
ترأس المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، اليوم الأربعاء 3 إبريل 2024، اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية عبر تقنية الاتصال المرئي.
مناقشة أنشطة الجمعية:
استعرض النائب العام مع أعضاء اللجنة من ممثلي هيئات الادعاء في دول جنوب إفريقيا وموزمبيق وزامبيا وتنزانيا وناميبيا وأنجولا وكينيا وموريشيوس والمملكة المغربية، أنشطة الجمعية المختلفة.
تطورات الموقع الإلكتروني:
تناول الاجتماع أيضًا تطورات إنشاء موقع إلكتروني للجمعية، يهدف إلى نشر المعلومات حول أهدافها وفعالياتها، وتعزيز التواصل بين أعضائها.
المؤتمر السنوي في المغرب:
ناقش المجتمعون التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة المغربية للمؤتمر السنوي للجمعية في نهاية شهر مايو القادم.
أهداف جمعية النواب العموم الأفارقة:
أكد النائب العام أن النيابة العامة المصرية تسعى منذ انتخابها رئيسًا للجمعية إلى تحقيق أهدافها، ومنها:
- رفع الكفاءة الفنية لأعضاء هيئات الادعاء في القارة الأفريقية.
- توفير منبر دائم لتبادل الخبرات في مجال العدالة الجنائية الحديثة.
- مكافحة الجريمة بشتى صورها.
- تنظيم الفعاليات في مجال العدالة الجنائية.
حلول مبتكرة:
شدد النائب العام على أهمية البحث عن أفكار مبتكرة وحلول غير تقليدية لتحقيق أهداف الجمعية، وتعزيز التعاون بين هيئات الادعاء في الدول الأفريقية لمواجهة التحديات الأمنية والقضائية.