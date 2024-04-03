تفاصيل بديل مبابي في باريس سان جيرمان الفرنسي

وجه لويس إنريكي، المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة تحذير الى لاعبي الفريق الباريسي.



أكدت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان طلب من اللاعبين أن يضعوا كبرياءهم جانبًا وذكّرهم بأنه يخرج من يريد ويشرك من يريد خلال المباراة.

وجاء ذلك بعد واقعة المدير الفني مع نجم الفريق كيليان مبابي عقب استبدال الأخير في كلاسيكو فرنسا ضد مارسيليا، وقد عبر عن غضبه أمام الكاميرات.

وبحسب الصحيفة فقد ذكر إنريكي بعض الاسماء من اللاعبين وهم: مبابي، ماركينيوس ، حكيمي ، نونو مينديز ، ديمبلي.



وعلى الجانب الآخر، نشرت "RMC" الفرنسية، تصريحات لـ إنريكي وضح من خلالها: "إنها دائمًا نفس النغمة كل أسبوع، إنها متعبة، أنا المدرب، وأتخذ القرارات كل يوم، وهذا ما سأفعله حتى آخر يوم لي في باريس سان جيرمان".

وأضاف: "أحاول دائمًا العثور على الحل الأفضل بالنسبة لباريس، في بعض الأحيان يمكن أن أكون مخطئا ولكن هذه هي اختياراتي".

سينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ومن المتوقع مغادرته في صفقة انتقال حر إلى ريال مدريد، وفقًا لتأكيدات الصحافة الإسبانية والفرنسية.