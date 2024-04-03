سكرتير مساعد البحيرة يتفقد معرض أهلا رمضان

قام كامل غطاس - سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء بجولة مرورية على معرض أهلا رمضان وعدد من السلاسل التجارية والأسواق والمخابز بمدينة دمنهور وذلك بحضور محمد صالح - مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وممثلي التموين والوحدة المحلية.

حيث تفقد معرض "أهلا رمضان" وعدد من المحلات التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتسعيرها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين والتأكد من جودة السع المعروضة وصلاحيتها.

كما تم المرور علي المخابز للتأكد من إنتظام سير العمل، وإلالتزام بالأوزان والمواصفات القياسية للخبز، وحصص الدقيق الخاصة بكل مخبز وصرف ببطاقات المواطنين.

وخلال الحملة تم تحرير عدد من المخالفات لقيام عدد من التجار بمخالفة الأسعار والبيع بأزيد من الأسعار الرسمية المقررة، بالإضافة إلي قيام أصحاب مخابز بتجميع الدقيق المدعم بشكل غير قانوني، فضلا عن إكتشاف مخالفات بشأن التلاعب فى أوزان رغيف الخبز

ووجه السكرتير العام المساعد بتكثيف الحملات والمتابعة والمرور على المحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية والتموينية، والمواقع ذات التردد المعتاد للمواطنين، والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والجهات الرقابية المعنية، لمراقبة حركة الأسعار ومحاربة الغلاء.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز بنطاق مدن وثري محافظة البحيرة ، للتأكد من الإلتزام بالمواصفات وكذا متابعة جودة السلع المعروضة والإلتزام بالأسعار ومجابهة كافة أشكال الغش والتلاعب بأقوات المواطنين.

كما شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، علي تكثيف الحملات التموينية ، علي جميع السلاسل التجارية و الأسواق والمخابز البلدية ، بجميع قري ومدن محافظة البحيرة ،خاصة خلال الأيام القادمة من شهر رمضان المعظم ، وحتي عيد الفطر المبارك ، لضبط الأسواق ومنع إستغلال المواطنين ، وكذلك التأكد من صلاحية السلع للإستهلاك الآدمي ، والتأكد من وصول الدعم إلي مستحقية ، والقضاء علي السوق السوداء ، وكذلك ضبط المصانع التي تعمل بدون الحصول علي التراخيص اللازمة ، والتي تقوم بإنتاج سلع مقلدة لشركات مشهورة ، والضرب بيد من حديد علي المتلاعبين بقوت المواطنين ، وتطبيق القانون وإحالة المخالفين.إلي جهات التحقيق .