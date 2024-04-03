أزهر سوهاج يكرم الخاتمين للقرآن الكريم برواق الشيخ محمود عنبر بطهطا

تحت إشراف فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، نظم فرع الرواق الأزهري بمعهد الشيخ محمود عنبر بطهطا شمال محافظة سوهاج، احتفالية كبرى لتكريم عدد من الدارسين بالفرع الذين أتموا ختم القرآن الكريم كاملا وبعض الدارسين بالحلقات، تشجيعا وتحفيزا للدارسين المقيدين بالفرع على الحفظ والدراسة.

وخلال الاحتفالية، تم تكريم المحفظين العاملين بفرع الرواق الأزهرى بمعهد الشيخ محمود عنبر والبالغ عددهم 22 محفظا لما يقومون به من جهود مضنية مع الدارسين بالحلقات في التحفيظ والمراجعة.



وقدمت إدارة الرواق بالفرع بعض الدروع للقائمين على الأروقة الأزهرية بسوهاج على الجهود التي يبذلونها بالفروع.

وأوضح الدكتور نور الرمادي، مدير فروع الرواق بالمحافظة، أن فرع الرواق بمعهد الشيخ محمود عنبر يعد واحدا من أكبر فروع الرواق الأزهري بمحافظة سوهاج، حيث يضم عدد (1068) دارسا برواق القرآن الكريم للطفل والكبار ورواق القراءات، موزعين على عدد (45) حلقة تحفيظ على مدار الأسبوع ويقوم بالتحفيظ بالفرع (22) محفظا من المحفظين المعتمدين بالجامع الأزهر الشريف.

وقام على تنظيم الاحتفالية المنسقون العلميون والإداريون بالفرع: الشيخ كمال أبو عليو، المنسق العلمي، ومحمد النحاس، وأحمد صلاح، المنسقان الإداريان، مع مشاركة من بعض المحفظين العاملين بالفرع، وبحضور أحمد شومان مدير التعليم الابتدائي بالمنطقة، والدكتور حسن أبو الدهب مدير إدارة طهطا الأزهرية، وأعضاء إدارة الرواق بسوهاج.

وفي سياق متصل التقى فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية بحضور الدكتور مرتضي أبو شارب، مدير التعليم الإعدادي بالمنطقة شيوخ معاهد ( أولاد شلول الإعدادي بنين، فتيات الكشح الإعدادي، فتيات أولاد على الإعدادي) المشاركين في ورشة التدريب الخاصة بتطبيق اختبار التقييم الوطني لطلاب الصف الأول الإعدادي، والتى ستعقد بعد غداً السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٣٠م بالقاهرة بالتعاون بين قطاع المعاهد الأزهرية والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأكد الدكتور حمادي خلال اللقاء على أهمية المشاركة في الاختبارات الدولية ومنها التقييم الوطني والذي يعقد لتلاميذ الصف الأول الإعدادي للعينة الأساسية، كما حث رئيس المنطقة المشاركين في الورشة على اكتساب المهارات ونقل معايير تطبيق الاختبار لأكبر فئة ممكنة من زملائهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد.