الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط 3 طن دقيق وأرز غير صالحين للاستخدام بالبحيرة

جانب من الكمية المضبوطة
جانب من الكمية المضبوطة

 

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة ، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز  محافظة  البحيرة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت  عن ضبط   بمركزى أبو حمص و دمنهور   500 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية و 3 مستودعات غاز لعدم الإعلان عن سعر اسطوانة الغاز بالإضافة لضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 500 كجم سكر قبل البيع بالسوق السوداء ، كما تم تحرير 9 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي. 

وبمركزى المحمودية والرحمانية تم ضبط مخبزين تصرفا فى 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم و 12 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 3 مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى كما تم تحرير 22 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار و لعدم نظافة أدوات العجين. 

وبحملات مماثلة بمراكز بدر و كفر الدوار و إيتاى البارود تم ضبط 15مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و 8 مخابز لتصرفهم فى 56 شيكارة دقيق بلدى و3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 20 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة. 

وفى النوبارية و أبو المطامير وإدكو تم ضبط   مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و   مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز تصرف فى 6 شكائر دقيق و مخبز قاما بتجميع 33 شيكارة دقيق بلدى كما تم تحرير 11 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة. و بمركز شبراخيت تم ضبط 720 كجم دقيق منتهي الصلاحية قبل طرحه للبيع بالأسواق.وبحملة مماثلة بمركز دمنهور تم ضبط 2 طن أرز معبأ قام أحد الأشخاص بالتلاعب بتاريخ الإنتاج المدون على العبوات مما يعد غشاً تجارية كم تم ضبط 4 طن أعلاف مجهولة المصدر. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 

 

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