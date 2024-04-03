طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تنظم مسابقة القرآن الكريم

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية التجارة جامعة سوهاج، مسابقة القرآن الكريم في (الحفظ والتلاوة)، لطلاب الكليات المختلفة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، ان المسابقة تهدف إلى تقديم جيل جديد من القرآء الشباب يستلهمون روح كبار المقرئين، ويقدمون قراءة صحيحة بأداء جذاب ومتميز، إلى جانب التمسك بالأخلاق الحميدة وقيم التسامح والإنسانية التي يدعو إليها ديننا الإسلامي العظيم.





وأشاد الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من اجل مصر بالمستوى المتقدم للمتسابقين في حفظ القرآن الكريم، وتميز أدائهم وتمكنهم من قواعد التلاوة، مشيراً إلى أن المسابقة شهدت مشاركة كبيرة من حفظة القرآن الكريم،، مضيفاً ان المسابقة تضمنت جزئين حفظ القرآن الكريم كاملاً ونصف وربع، وتلاوة القراءة، وضمت لجنة التحكيم كلاً من الدكتور محفوظ يوسف بكلية التربية، والشيخ حامد آل ابو رحاب بوزارة الأوقاف.





وفي سياق آخر اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مع أعضاء مجلس إدارة برنامج الإحصاء الحيوي الزراعي بكلية الزراعة .

وقال الدكتور حسان النعماني ان برنامج الإحصاء الحيوى يعد احد البرامج المميزة بكلية الزراعة التي تسعى الجامعة من خلاله إلى رفع كفاءة الخريج وتلبية إحتياجات سوق العمل، وزيادة قدرته ومساهمته فى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي المصري على أسس علمية سليمة تقوم على السيطرة على الظواهر والتغيرات المناخية ودراسات تنبؤية لإحتياجات المجتمع المصري من أصناف وسلالات جديدة تتحمل الظروف القاسية.





وأوضح الدكتور خلف همام انه تم مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال للجلسة رقم "٨" لمجلس اداره البرنامج، كما تم التصديق علي قرارات محضر الجلسة السابقة، موضحاً أن برنامج الإحصاء الحيوي الزراعي هو برنامج بمصروفات ويتم تدريسه باللغة الإنجليزية ويعمل وفق نظام الساعات المعتمدة،





وذكر الدكتور نحيف ابراهيم ان الجلسة ناقشت عدد من القرارات الخاصة بالعملية التعليمية حيث تمت الموافقة علي إصدار مجلة دورية ربع سنوية للانشطة الطلابية والتدريبية والعلمية والبحثية للبرنامج على أن تكون بنسخة الكترونية، كما تمت الموافقة علي خطة التدريب الصيفي للمستوى الثاني بالبرنامح وذلك لمدة شهر طبقاً للائحة الدراسية للبرنامج.