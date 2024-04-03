موعد طرح 13 محلا تجاريا وصيدلية للبيع بمدينة الشروق.. فرصة استثمارية جديدة

أعلن المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن طرح 13 محلاً تجارياً، وصيدلية بمساحات تتراوح من 13م2 : 68م2، بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2024.

وأضاف أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز مدينة الشروق، بجانب إتاحة المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس على سعد، أنه تم استحداث قطاع طلمبات جديد داخل محطة المياه مكون من 3 طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة 810 أمتار مكعبة/الساعة من أجل المساهمة فى إعادة توزيع الضغوط بالشبكة وتوفير المياه للمناطق مرتفعة المناسيب، وذلك عن طريق الضخ والتغذية للشبكة عبر خط جديد قطر 300مم من موقع المحطة إلى المنطقة التاسعة عمارات لتدعيم الشبكة ككل ضمن أعمال مشروع الإتزان الهيدروليكى والمسئول عن توزيع حصص المياه بالتساوى بين مناطق القطاع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المشروع يسهم في القضاء على أهم المشكلات لضعف مياه الشرب وانتظام الضغوط بالمناطق والأدوار العليا ووصولها بصورة أفضل لقطاع شرق، وبالأخص بمنطقة الإسكان العائلى، ومناطق العمارات المجاورة والحى الأول شرق، والمنطقة التاسعة عمارات والإسكان الاجتماعي وسكن مصر وإسكان الشباب.

وقال المهندس على سعد، إنه تم التواصل مع عددٍ من المواطنين أصحاب الشكاوى في وقت سابق للاطمئنان على مستوى تقديم الخدمة بعد إضافة التعديلات اللازمة، حيث شهدوا جميعاً بتحسن ملحوظ خلال اليومين الماضيين مما يؤكد نجاح تلك الأعمال، حيث تمت الأعمال تحت إشراف المهندس أحمد مكى، نائب رئيس الجهاز ، والمهندس مصباح متولى، مدير المرافق والتشغيل والصيانة، والمهندس محمد محيى، مدير محطات مياه الشرب والصرف الصحى.