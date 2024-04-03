تأهيل 9 شركات ناشئة لفترة الاحتضان في التكنولوجيا الرياضية

تأهلت 9 شركات ناشئة لفترة الاحتضان لأول حاضنة أعمال متخصصة في التكنولوجيا الرياضية.

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تأهيل تسعة فرق لفترة الاحتضان في أول حاضنة أعمال متخصصة في التكنولوجيا الرياضية موجهة للأفراد.

وأطلقت أول حاضنة أعمال متخصصة في التكنولوجيا الرياضية في يناير ٢٠٢٤ بهدف دعم الشركات الناشئة في تكنولوجيا الرياضة بتمويل ودعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يصل إلى خمسة ملايين جنيه مصري بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب وبالتعاون مع جامعة النيل الأهلية.

وتقدم لأول حاضنة أعمال متخصصة في التكنولوجيا الرياضية 87 صاحب فكرة وشركة ناشئة ونتج عن تقييم المشروعات.

وتأهل 20 فكرة تكنولوجية لحضور المعسكر التدريبي لمرحلة ما قبل الاحتضان في أول حاضنة أعمال متخصصة في التكنولوجيا الرياضية بمقر الحاضنة في مركز شباب مدينة نصر.

وقام أصحاب الأفكار والشركات المؤهلة بعرض تقديمي للفكرة والشركة المقترحة حيث تم اختيار 9 فرق للتأهيل لفترة الاحتضان في أول حاضنة أعمال متخصصة في التكنولوجيا الرياضية بعد أن استعرض 20 فريقا مشروعاتهم أمام اللجنة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور تامر حمودة، رئيس قطاع تنمية الابتكار والتسويق ونائبا عن الدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الرياضة، وهالة الأحمدي رئيس جهاز تنمية الابتكار والاختراع والمشرف على الحاضنة من جانب الأكاديمية.

نبذة عن حاضنة التكنولوجيا الرياضية

جدير بالذكر أن حاضنة التكنولوجيا الرياضية هي إضافة جديدة لباقة الحاضنات التكنولوجية ضمن برنامج حاضنات الأعمال الابتكارية للأفراد من خلال جهاز تنمية الابتكار والاختراع بالأكاديمية.

وحاضنة الأعمال (MOYS) المتخصثة في التكنولوجيا الرياضية هي مركز ديناميكي متخصص تم إنشاؤه بمركز شباب مدينة نصر كأول حاضنة بالهيئات الشبابية والرياضية تعمل لتمكين رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا الرياضة ذات الأثر الاجتماعي والاستثماري.

وتفتح حاضنة الأعمال (MOYS) المتخصصة في التكنولوجيا الرياضية أبوابها للمرة الأولى وتعمل على تحويل الأفكار الرائدة لإحداث ثورة تكنولوجية في المجال الرياضي في مصر وتحقيق تأثير دائم على الاقتصاد المصري.