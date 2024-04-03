نائب محافظ الإسماعيلية يتابع رفع آثار حادث انهيار جسر عزبة الكوبانية

أجرى المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، زيارة ميدانية لموقع حادث سقوط جزء من جسر عزبة الكوبانية، التابعة لقرية عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية؛ وذلك لمتابعة الموقف الحالي لأعمال معالجة آثار الحادث.



وذلك بحضور النائب أحمد دندش عضو مجلس النواب، هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والإسماعيلية وحي ثالث، وممثلي الري بالمحافظة

وأكد نائب المحافظ أن كافة الوحدات المحلية قامت بالعمل بشكل متكامل منذ اللحظة الأولى لتلقي البلاغ، من خلال الدفع بالمعدات والتجهيزات والأفراد لسرعة التعامل الفوري مع الحادث وتقديم الدعم اللازم لتقليل الخسائر المادية التي تعرضت لها المنازل والأراضي الزراعية ولعمل الإجراءات والتدابير اللازمة.

وخلال جولته التفقدية وجَّه نائب المحافظ بسرعة سحب المياه من البيوت أولًا، وعمل حواجز من الطوب لحمايتها، كما تفقد نقاط تمركز معدات الوحدات المحلية المشاركة في أعمال المعالجة وإعادة توزيعها بما يتناسب مع الموقف الحالي

كما تفقد عصام المعدات العاملة والتابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تقوم بسحب المياه من المناطق الواسعة، وكذلك الوحدات الصغيرة التي تقوم بسحب المياه من الأماكن الضيقة التي يصعب الوصول إليها.

وأكد نائب المحافظ أن الموقف الحالي للأعمال يسير طبقًا لخطة التعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى تقديره لحجم المعاناة التي يعيشها المواطنين بالمنطقة، إلا أن الأجهزة التنفيذية تبذل أقصى جهدها للتأكد من عودة الأمور إلى طبيعتها؛ وذلك حفاظًا على سلامة وأمان المواطنين المتأثرين.

هذا وقد تابع نائب المحافظ وصول الدعم الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، لإمداد المواطنين بحاجاتهم من المواد الغذائية ووجبات الإفطار والسحور.

والتقى عددا من المواطنين الذين ثمَّنوا الجهود المبذولة من المحافظة والأجهزة التنفيذية لرفع أضرار الحادث.

وكان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وجَّه باستمرار أعمال رفع آثار حادث وقوع جزء من جسر عزبة الكوبانية على مدار اليوم نهارًا وليلًا والدفع بمعدات جميع الوحدات المحلية التابعة للمحافظة للعمل بشكل متكامل لسرعة الانتهاء من الأعمال

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية بحصر الأُسر المتضررة وأعدادها واستمرار تقديم الدعم لهم.

كما كلَّف محافظ الإسماعيلية بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان ومركز ومدينة الإسماعيلية بمراجعة المنازل المتضررة للوقوف على حالتها.