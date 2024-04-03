وزارة العمل تتابع مكاتبها للاطمئنان على تقديم الخدمات للمواطنين ببنى سويف

نظمت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، جولة تفقدية، لمكتب عمل ناصر، ومكتب عمل إهناسيا، وذلك لمتابعة عملية تقديم الخدمات التي يؤديها المكتب للمواطنين، وكذلك بحث المشكلات التي تواجهه في تنفيذ المهام والمسئوليات مع المنشآت والشركات على أرض الواقع، وذلك فى ضوء جهود المديرية فى تفعيل دور المكاتب والأجهزة التابعة لها فى القيام بمهامها المنوطة بها والتى تتضمن توفير فرص عمل لائقة للشباب، وبرامج تدريب مهنى مناسبة لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل، وكذلك عمليات التفتيش العمالى على المنشآت، وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من أجل توفير مناخ عمل آمن ومستقر، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.

وزير العمل يوجه بتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين

وأوضح أحمد نظمى مدير مديرية العمل ببنى سويف، إن تلك الجولة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المكاتب التابعة للمديريات فى المحافظات، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت للتأكد من تطبيق أحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.

وأضاف مدير المديرية أن الجولة تضمنت المرور على مكتب عمل ناصر وإهناسيا والتى قام بها أحمد معوض وكيل المديرية يرافقه أحمد العربي مدير منطقة بني سويف ، وذلك للتأكد من تقديم الخدمات للمواطن على أكمل وجه ، مع تحرى الدقة والسرعة المطلوبة من خلال منظومة العمل التي أنشأتها الوزارة لكل خدمة من الخدمات المقدمة للتسهيل على المواطنين.