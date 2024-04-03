وزارة العمل تستكمل المقابلات الشخصية وحصول الشباب على فرص عمل بالإسكندرية

تابعت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، اليوم التوظيفى، والمقابلات الشخصية لراغبى العمل بشركة أمان القابضة للخدمات المالية، والتي جرى الإعلان عنها من خلال المديرية، لشغل عدد 101 فرصة عمل للشباب من الجنسين للعمل بالشركة.

وبلغ عدد الحضور 55 مرشح، وقبول 25 من الذكور والإناث، وجارى استكمال أوراقهم ، وذلك من خلال يوم توظيفى بمقر الشركة، وذلك على المهن والتخصصات الآتية : أخصائي تمويل ، وأخصائي تمويل أول ، ورئيس مجموعة ، ومدير فرع ، وذلك للشباب من حملة المؤهلات العليا ، من ذوى الخبرة او بدون حسب التخصص ، للعمل الميداني والإداري ، وذلك فى إطار اهتمام المديرية بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب داخل سوق العمل ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، وتنفيذاً لسياستها والتى تتضمن البحث عن فرص العمل المناسبة لمساعدة راغبي العمل فى الإندماج فى سوق العمل ، والحصول على حقوقهم فى العمل ، وتلقى بيانات فرص العمل أولاً بأول من الشركات الطالبة للعمالة ، وإجراء المتابعة على فرص التشغيل التي تم شغلها والتي لم يتم شغلها ، والتأكد من مراعاة المنشآت المختلفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية فى فرص العمل التي تتوفر لديها.

وقال محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، إن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف تشغيل الشباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة لهم ، للحد من معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة ، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع المنشآت العاملة بالمحافظات ، ومتابعة تشغيلهم فى المنشآت والتأكد من حصولهم على حقوقهم التى كفلها لهم القانون.

وأضاف وكيل المديرية أنه جرى مد فترة التقديم للوظائف لمدة يومين إضافيين بمقر الشركة وعنوانه :المندرة - اول شارع نبوى المهندس امام كوبرى المندره أعلى هريسه اولاد رزق الدور الاول ، وفرع كرموز - طريق المحمودية ش كوبري غيط العنب - 110 قنال المحمودية بجوار رنين عمارة المدينة المنورة ، من الساعة 10 صباحاً الى 3 مساءً.

ونوه وكيل المديرية إلى أن مميزات الفرص التي جرى توفيرها للعمل بالشركة، تشمل توفير تأمينات إجتماعية، وصحية ، وأرباح سنوية، وتأمين على الحياة، وعدد أيام العمل خلال الأسبوع 5 أيام بواقع 8 ساعات عمل يومياً ، كما يشترط للحصول على الوظيفة أن يكون المتقدمين من سن 23 إلى 47 سنة حسب كل وظيفة، ومؤكداً على استمرار المديرية وأجهزتها فى توفير مزيد من الفرص اللائقة للشباب كدور أصيل لها لخدمة ودعم الشباب فى ظل الجمهورية الجديدة ، كما يمكن التسجيل على الرابط التالى: https://forms.gle/sMkbyVgadxiuDYTw6 .