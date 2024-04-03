محافظ أسيوط: ندعم مسابقة أبوهشيمة للمشروعات الناشئة"STARTUP POWER"لاختيار 50 مشروع بـ12مليون جنيه

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمسابقة أبوهشيمة للمشروعات الناشئة "STARTUP POWER" والتي اطلقها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالتعاون مع مؤسسة أبوهشيمة الخير، وذلك لإقامة مشروعات في كافة المجالات (صناعي، خدمي، تجاري، إنتاج، تكنولوجي، زراعي) وغيرها وبجوائز مالية خاصة "جائزة التميز" تصل إلى 12 مليون جنيه لـ 50 مشروع، بالإضافة إلى جوائز اضافية لدعم المشروعات التي تدعم الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي في تصنيع الحاصلات الزراعية.

وأوضح تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المسابقات والمبادرات التي تقدم خدمات أفضل للمواطنين وتوفر الدعم لرواد الأعمال وإقامة المشروعات في المجالات المختلفة بالتعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة وتنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات التي تستهدف تحسين المستوى الاقتصادي للشباب وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتنمية الإقتصادية وفقاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأكد إيهاب عبدالحميد مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط أن مسابقة أبو هشيمة للمشروعات الناشئة STARTUP POWER يتم اطلاقها للنسخة الثالثة على التوالي بالتعاون مع مؤسسة أبوهشيمة الخير تهدف دعم رواد الأعمال من خلال توفير التدريب اللازم وتقديم المشورة واستشارات الأعمال مع الاستثمار المالي مع المؤسسة لأفضل المشروعات والأفطار المقدمة فضلاً عن تخصيص جائزة التميز لأكثر المشروعات الداعمة لتلك المجالات.

وأوضح أن من أهم شروط المسابقة أن تتسم الفكرة بالابداع والابتكار وأن يكون المشروع قائم على فكرة جديدة أو تطوير فكرة أو خدمة موجودة مسبقًا وأن تكون قابلة للتطبيق ولا تتعارض مع البيئة والصحة العامة على ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام وألا يزيد عن 40 عام عند التقدم للمسابقة بحيث يحمل المتسابق مؤهل متوسط على الأقل ويكون مصري الجنسية ومحدد موقفه من الخدمة العسكرية للذكور وألا يكون المتسابق موظفًا بالحكومة أو شركات قطاع الأعمال العامة وفي حالة التقديم كفريق لا يزيد العدد عن 5 متسابقين مضيفًا إنه سيتم الاعلان عن الفائزين وتقديم الجوائز لـ 50 فائز على مستوى الجمهورية والتي تبدأ بـ 800 ألف جنيه للمركز الأول وتدرج حتى 200 ألف جنيه للمركز العاشر بالإضافة إلى جوائز التميز في الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي واستخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيع الحاصلات الزراعية.

وأشار مدير جهاز المشروعات المتوسطة بالمحافظة، إلى أن على الراغبين التقدم للمسابقة ومعرفة شروط الترشح التسجيل على الموقعه الالكتروني لجهاز تنمية المشروعات على الرابط الآتي "https://www.msmeda.org.eg/StartupPower/ "