الأهلي يواجه المصرية للاتصالات في دوري السلة

يلتقي الفريق الاول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مع نظيره فريق المصرية للإتصالات في مباراة هامة ضمن منافسات بطولة الدوري.



تبدأ المباراة في التاسعة والنصف مساء علي صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالحزيرة ويسعى الفريق لتقديم عرض قوي خلال اللقاء.

واختتم الفريق مرانه أمس بقيادة اوجستي بوش المدير الفني للفريق، الذي أكد على ضرورة التركيز الشديد في المباراة والالتزام بالتعليمات الفنية داخل الملعب.

في سياق آخر، كشف خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن التعاقد مع الأمريكي براندون لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة «رجال» خلال الموسم الجاري.

وأكد العوضي انتهاء إجراءات التعاقد مع براندون بعدما اجتاز الكشف الطبي عقب وصوله إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، وقام بالتوقيع على عقود الانضمام إلى صفوف فريق رجال سلة الأهلي، في حضور أعضاء الجهاز الفني للفريق.

وأوضح العوضي أن التعاقد مع المحترف الأمريكي جاء بعد ترشيحه من جانب الجهاز الفني بقيادة أوجستي بوش، وذلك في إطار تدعيم م فرق النادي بالعناصر المطلوبة من أجل المنافسة على كل البطولات.

