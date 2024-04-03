5 عوامل ساهمت في وصول الهلال للعالمية

يقدم الهلال موسم مميز بقيادة مدربه خيسوس بعدما حقق أرقام قياسية وتاريخية أبرزهم تحقيق 31 أنتصار متتالي في كافة المسابقات.

بدأت سلسلة الانتصارات لنادي الهلال بعد مباراة ضمك في مسابقة الدوري السعودي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في سبتمبر الماضي قبل أن ينتصر على الجبلين في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين منذ ذلك الحين يواصل الزعيم سلسلة الانتصارات

سجل الهلال 90 هدفا في انتصاراته في 31 مباراة وتلقت شباكه 12 هدفا، لينفرد بالاكثر تحقيقا للانتصارات المتتالية بعدما تخطى رقم ذا نيو سينتس الويلزي الذي وصل إلى 27 انتصار في كافة المسابقات في عام 2016.

قبل ان يتخطاه الزعيم بـ 31 فوزا متتاليا ليضع أسمه في سجلات موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، وينفرد به.

صفقات عالمية ومدرب داهية

ساهمت العديد من العوامل في إنجاز الهلال المميز من أهمها التعاقد مع عناصر مميزة مثل ميتروفيتش وكوليبالي، وبونو، ومالكوم، وسافيتش، ونيفيز، ويقودهم مدرب مميز ومخضرم مثل البرتغالي جورجي خيسوس المعروف في عالم كرة القدم لما يملكه من مسيرة حافلة.

إدارة مستقرة

بالإضافة لوجود إدارة مميزة ومستقرة تساعد على تحقيق النجاحات للزعيم في موسم لا ينسى، كما تعاقدت إدارة النادي مع النجم العالمي نيمار دي سيلفا لكنه تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي ليفقد الهلال عنصر مميز.

غزارة تهديفية

يتألق الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال مع فريقه وأسهم بقوة في تلك الإنجازات المميزة بعدما سجل 28 هدفا وصنع 6 آخرين ليساهم بـ34 هدفا خلال الـ31 مباراة، خلفه مواطنه سافيتش المتألق الذي أحرز 11 هدفا وصنع 8 آخرين ليسهم بـ 19 هدفا خلفهم سالم الدوسري بـ 11 هدفا وصناعة 4 آخرين ليصل إلى 15 هدفا.

شباك الهلال في أيادي "بونو" الأمينة

تمكن المغربي ياسين بونو حارس الهلال من الحفاظ على شباكه في 21 مرة في كافة المسابقات خلال الـ31 انتصارا متتاليا للزعيم، ولم تتلقى شباكه هدفا 16 مباراة.

الهلال يصفع خصمه العنيد اتحاد جدة

نجح الهلال في اختراق اتحاد جدة بطل الدوري السعودي في 4 مباريات جمعتهم هذا الموسم ليصبح عقدة العميد بعدما فاز عليهم مرتين في الدوري بنتيجة 4-3 و3-1 وفي مباراتي الذهاب والإياب في دوري أبطال آسيا بنتيجة 2-0 مرتين.

ولم يكتفي الهلال بذلك بل نجح في الانتصار على التعاون مرتين بعدما فاز عليه في الدوري السعودي بهدفين نظيفين، قبل أن يكرره انتصاره بثلاثية نظيفة في كأس خادم الحرمين الشريفين.