الدقهلية تناقش مشروعات رصف الطرق لقرى شربين ضمن حياة كريمة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا بحضور ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولي الاجهزة التنفيذية لقطاعات المرافق ومسئولي الادارات المعنية بالاشراف والمتابعة علي مشروعات مبادرة حياة كريمة بقري مركز ومدينة شربين بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي والاستاذ ابراهيم شبكه رئيس مركز ومدينة شربين، والمهندس أيمن سميح رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالدقهلية ،والمقدم ممدوح عبيد ممثلا عن الهيئة الهندسية مسئول حياة كريمة بشربين و باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والمهندسه مني فتحي وكيل المكتب الفني بالمحافظة وقد تناول "مختار" خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للاعمال الجاريه بقري مركز شربين خاصة مايتعلق بمشروعات رصف الطرق في اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مرحلتها الاولي..

ووجه "مختار"لضرورة التنسيق الكامل بين كافة اجهزة قطاعات المرافق ومنسقي العمل بمشروعات المبادرة بديوان المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة القائمة علي التنفيذ من خلال رئاسة مركز ومدينة شربين لتذليل كافة العقبات للانتهاء من أعمال الرصف لكافة مشروعات الطرق وفقاً للجدول الزمني المحدد بشأن مشروعات المبادرة في مرحلتها الاولي..

وأكد "مختار" علي أن الرئيس السيسي أمر بتطوير الريف المصري من أجل ان تعود مصر إلي وجهتها الحضارية بين الأمم والشعوب لأن الريف هو الركيزة الأساسية في زيادة معدل الاقتصاد المصري..

وأشار " مختار " الي أن ما يشهدة الريف المصري الأن وما سيشهده خلال الفتره القادمه من تطوير في جميع المرافق ضمن مبادرة حياه كريمه هي سابقه تعد الأولي من نوعها في تاريخ مصر ولم تشهدها اي دوله من قبل، كما اشار الي أن المبادرة الرئاسية تستهدف تطوير شامل لكل قطاعات المرافق والخدمات بالقري المدرجة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لأهالينا في الريف وفي مقدمتها البنية الأساسية والتعليم والصحة.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة،وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن..