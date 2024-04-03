زراعة الإسكندرية تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك

أكد الدكتور ابراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة، انتهاء محاصيل الموسم الشتوى وبدء زراعه المحاصيل الصينية.

حملات مرور لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام العطلة الرسمية

جاء ذلك خلال اللقاء عقده الدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، اجتماعًا لتنسيق العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتواجد والمرور وخاصةً لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام العطلة الرسمية أيضًا، وتكثيف المرور لرصد أي مخالفات وقت حدوثها ويتم تسجيلها على المنظومة ويمنع المخالف من صرف الأسمدة.

شار في اللقاء المهندس محمد مصطفى البمبي المراقب العام للمراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بالإسكندرية، والمهندسة نجوان أحمد فوزى مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية بالإسكندرية، والمهندسة تريزا سعد عطا مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بالإسكندرية، ومديري الإدارات الزراعية الأربع ورؤساء الأقسام بالمديرية والإدارات ومديري ومشرفي الجمعيات الزراعية.

تنفيذ الندوات الإرشادية على أهمية توريد القمح

وأكد الاجتماع على توعية المزارع من خلال المرور وتنفيذ الندوات الإرشادية على أهمية توريد القمح هذا العام، حيث بلغ سعر التوريد لإردب القمح هذا العام 2000 جنيه

انتهاء الموسم الشتوي في 31 مارس



وأعلن وكيل وزارة الزراعة، عن انتهاء الموسم الشتوي في 31 مارس، واستقبال الموسم الصيفي ابتداءً من 2 أبريل، ولا بد من التأكد من دقة البيانات وصحتها ومطابقتها للحصر الفعلي قبل تسجيله بالمنظومة استعدادًا لصرف مستحقات الحائزين، مشيرًا إلى أن المزارع يتم صرف الأسمدة له على 25 فدانًا وليس على إجمالي المساحة ما عدا الجهات الاعتبارية.

تكثيف المرور وسرعة عودة الأرض لحالتها الزراعية وإزالة الأنقاض

وشدد على ضرورة تكثيف المرور وسرعة عودة الأرض لحالتها الزراعية وإزالة الأنقاض بالتنسيق مع الجهات المعنية في حالة وجود تعدٍّ، والتأكيد على توحيد البيانات المشتركة بين الإدارات ويراعي الدقة عند استخراج الشهادات والإفادات.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وإزالتها.