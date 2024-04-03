ورثة جورج كارلين تسوي دعوى قضائية ضد برنامج كوميديا الذكاء الاصطناعي

لن تكون هناك متابعة للفيلم الكوميدي الخاص لجورج كارلين الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي والذي أصدره البودكاست Dudesy. في يناير، رفعت ملكية كارلين دعوى قضائية ضد البودكاست ومنشئيه ويل ساسو وتشاد كولتجن، متهمة إياهم بانتهاك حق الفنان في الدعاية والتعدي على حقوق الطبع والنشر. الآن، توصل الجانبان إلى اتفاق تسوية يتضمن الإزالة الدائمة للفيلم الكوميدي الخاص من أرشيف Dudesy. واتفق ساسو وكولتجن أيضًا على عدم إعادة نشره على أي منصة وعدم استخدام صورة كارلين أو صوتها أو شبهها مطلقًا دون موافقة التركة مرة أخرى، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

تم تدريب خوارزمية الذكاء الاصطناعي التي استخدمها Dudesy في العرض الخاص على آلاف الساعات من إجراءات كارلين التي امتدت لعقود من حياته المهنية. لقد أنتج ما يكفي من المواد لعرض خاص مدته ساعة، لكنه ترك انطباعًا سيئًا جدًا عن الممثل الكوميدي الراحل بعبارات أساسية وقليل جدًا مما ميز روح الدعابة لكارلين. ووصفت كيلي ابنة كارلين في بيان لها الأمر بأنه "نسخة طبق الأصل سيئة التنفيذ تم تجميعها معًا من قبل أفراد عديمي الضمير".

وقال جوش شيلر، الذي مثل عائلة كارلين في المحكمة، لصحيفة التايمز إن "العالم بدأ يقدر القوة والمخاطر المحتملة الكامنة في أدوات الذكاء الاصطناعي، التي يمكنها تقليد الأصوات، وإنشاء صور مزيفة وتغيير مقاطع الفيديو". وأضاف أنها "ليست مشكلة ستختفي من تلقاء نفسها" وأنه "يجب مواجهتها بإجراءات سريعة وقوية في المحاكم". وقال المحامي إن الشركات التي تصنع برامج الذكاء الاصطناعي "يجب أن تتحمل أيضًا قدرًا من المساءلة".

هذه الدعوى هي مجرد واحدة من العديد من الدعاوى القضائية التي رفعها المبدعون ضد شركات الذكاء الاصطناعي والأشخاص الذين يستخدمون التكنولوجيا من خلال تدريب الخوارزميات على عمل شخص ما. قام العديد من المؤلفين والروائيين غير الروائيين، ومن بينهم جورج آر آر مارتن، وجون غريشام وجودي بيكولت، برفع دعوى قضائية ضد شركة OpenAI لاستخدام أعمالهم لتدريب نماذجها اللغوية الكبيرة. كما رفعت صحيفة نيويورك تايمز وعدد قليل من المؤسسات الإخبارية الأخرى دعوى قضائية ضد الشركة لاستخدام مقالاتها للتدريب ولإعادة إنتاج محتواها كلمة بكلمة دون إسناد.