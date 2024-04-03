أجواء رمضانية مبهجة في ليالي رمضان الثقافية والفنية بالوادي الجديد

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني، في تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن خطة إقليم وسط الصعيد الثقافى، برئاسة ضياء مكاوي لإحياء ليالي رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادي الجديد، برئاسة ابتسام عبد المريد تحت رعاية الدكتور نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

ورش أشغال فنية للحرف اليدوية

ووسط أجواء رمضانية مبهجة نظم ثقافة الخارجة، ورش أشغال فنية تضمنت مجموعة من الحرف اليدوية والأشغال بإشراف الفنانة نهى سليم حيث تم تنفيذ اطواق ملونة ومزركشة من الخيوط وأطباق تقديم تم تزيينها بورق ملون وبعض خامات من الطبيعة كما تم تنفيذ العديد من برواز الصور من مخلفات البلاستيكية واعادة تدويرها استغلالها مرة أخرى بشكل مبهج.

وفي مسرح القصر قدمت فرقة الموسيقى العربية باقة من الأغاني الطربية الرمضانية منها "رمضان جانا" و"مرحب شهر الصوم" و"والله لسه بدري يا شهر الصيام" بقيادة المايسترو سمير خاطر.

وعلى صعيد آخر قدمت فرقة التلقائيين بقصر ثقافة موط عرض فني قدمت خلاله باقة من الأغانى التراثية ذات الفلكلور الواحاتي.