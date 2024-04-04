جمعية الأورمان بأسيوط توزع 10 ألاف كرتونة مواد غذائية فى رمضان

قامت جمعية الأورمان بمحافظة أسيوط بالتعاون 10 آلاف كرتونة مواد غذائية على ألاف الأسر ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بمحافظة أسيوط، فى أكبر حملة لإطعام الأسر بالمحافظة تم توزيع الكراتين تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلي بهدف توفير المواد الغذائية الجافة لنحو للالاف من المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان ، ويأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة أسيوط وجمعية الأورمان وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسيوط ان التوزيع جاء بالتزامن مع شهر رمضان المبارك و بمشاركة الجمعيات الأهلية الصغيرة لتحقيق الحماية الاجتماعية فى المجتمع المصرى، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع فى كل القرى والنجوع موضحاً أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع 10ألاف كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.

وأكد يسرى رمضان مدير جمعية الأورمان بأسيوط أن التوزيع تم في غالبية قرى ونجوع المحافظة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية مشيراً إلى الدعم الذي يقدمه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واهتمامه بتذليل العقبات أمام توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بالقرى والنجوع والوصول إلى المستحقين منهم خاصة في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الشأن وتوجيهات المستمرة لمؤسسات التحالف الوطني.

الجدير بالذكر أن تعاون مؤسسات التحالف الوطنى مع الأورمان لدعم غير القادرين بدأ قبل سنوات من الآن وأثمر عن إعادة تنمية وتطوير العديد من القرى الأشد احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، كذلك إغاثة عدد كبير من الأسر الأكثر احتياجاً ودعم عدد كبير من الأنشطة الخيرية الإنسانية التي تقدمها الأورمان، واستفاد منها عدد كبير من الأسر الأولى بالرعايا والأكثر احتياجاً.