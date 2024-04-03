أحداث وحكايات رمضانية في ندوة بسياحة قناة السويس

عقد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس ندوة بعنوان "رمضان في مصر الإسلامية "تناولت الأحداث والحكايات التاريخية الرمضانية في مصر الإسلامية، وجاء ذلك برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة نيفين جلال عميد الكلية، والدكتورة أسماء سلامة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر بالندوة الدكتور جمال عبد الرحيم إبراهيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار بجامعة القاهرة.

موضوع الندوة

حيث تناول الأحداث التاريخية التي مرت على مصر في شهر رمضان، وكيف كان يتم استقبال الشهر الفضيل.

والمساجد التي تم افتتاحها فيه مثل جامع أحمد بن طولون، الجامع الأزهر الشريف والجامع الأزرق.

كما تطرق لمظاهر احتفالات الدولة الفاطمية بشهر رمضان، وتحدث كذلك عن أحمد بن طولون أول حاكم في مصر الإسلامية قام بتقنين مواعيد العمل في رمضان، وسرد لحكاية مدفع رمضان.

وأبدي الحضور بسعادتهم. لحضور تلك الندوة التي استمعوا فيها لذكريات تاريخيه مرتبطة بشهر رمضان هذا الشهر المعظم

مؤتمر الطلاب في الجامعة

وفي سياق أخر، نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس مؤتمرها الطلابي والبحثي السادس. وذلك تحت عنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة العلوم الإنسانية"، وبرعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة، وبإشراف تنفيذي الدكتور جمال زاهر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

نظم المؤتمر - وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية بإشراف الدكتورة منى عبد الرحمن مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية ومقرر المؤتمر، وشارك بالمؤتمر 1000 طالب وطالبة يمثلون جميع أقسام كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

ضم المؤتمر ستة محاور رئيسية هي: اللغات والذكاء الاصطناعي، الإشكاليات الفلسفية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي، الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان والقضايا المجتمعية، تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي في خدمة ذوي الهمم.

وتهتم جامعة قناة السويس في الدراسة بكلياتها المختلفة بالذكاء الاصطناعي لاعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة خلال الفترة الحالية .وتسعى الجامعة لإدخال برامج دراسية حديثة تتعلق بالذكاء الاصطناعي وتعزيز القيمة المعرفية لطلبة الجامعة.

وكان المعهد الفني للتمريض بجامعة قناة السويس نظم الأسبوع الماضي مؤتمره السادس للبحوث الطلابية، تحت عنوان "جيل جديد للممارسة التمريضية في ظل الذكاء والتعليم الأخضر". وضم المؤتمر إقامة المعرض الطلابي الذي ضم ماكيت خاص بالذكاء الاصطناعي والإسعافات الأولية وإعادة تدوير المخلفات والبيئة النظيفة.

وهدف المؤتمر إلى رفع المستوى العلمي والثقافي لدى الطلاب، مع عرض ونشر الإنتاج العلمي الإبداعي للطلاب.

كما تناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية كان منها تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، وتطبيق الممارسة التمريضية القائمة على البحوث والاتجاهات في مختلف المشكلات الصحية، والتعليم وتحديات المستقبل في ضوء فلسفة الذكاء الاصطناعي.

وفتحت جامعة القناة العام الحالي باب التقديم لبرنامجي الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وهو برنامج مميز بمصروفات يعمل بنظام الساعات المعتمدة، يسعى إلى تخريج كوادر ذات تنافسية عالية من المتخصصين في مجال علوم البيانات، بمهارات تميزهم في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي مجالات علوم البيانات وعلوم الروبوت، بالإضافة إلى بناء القدرات وتقديم استشارات وحلولاً تقنية للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.