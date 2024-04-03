مع اقتراب موعد إجازة عيد الفطر المبارك، يتساءل العديد من المواطنين عن مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات، خلال عطلة العيد.

وأصدرت وزارة التنمية المحلية القرار رقم 85 لسنة 2024 الخاص بمواعيد غلق المحال خلال إجازة عيد الفطر المبارك، محددة مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات.

مواعيد غلق المحلات خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2024

- مواعيد غلق المحلات يومياً الساعة الثانية صباحاً.

- استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة للمطاعم والكافهيات.

- تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً، عدا الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

- لا تخضع للمواعيد كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

- مراعاة مواعيد الأنشطة الليلة لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأيضاً أسواق الجملة والصيدليات.

مواعيد غلق المحلات في التوقيت الصيفي 2024

الجدير بالذكر أن مواعيد غلق المحلات 2024 في مصر تخضع للقرار الوزاري الذي يحمل رقم 456 لسنة 2020، والذي ينص على أنه يتم غلق المحلات وفقًا للتوقيت الشتوي في العاشرة مساء وفي التوقيت الصيفي الحادية عشرة مساءً، ويتم مد التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء و12 منتصف الليل على الترتيب.

وتعمل المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من 5 صباحًا وتغلق 12 منتصف الليل، وتعمل الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق 6 مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، ومحال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.