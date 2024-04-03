أسعار السكر اليوم الأربعاء 24 رمضان عند التجار

أسعار السكر اليوم.. شهد سعر السكر اليوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية ولدى تجار الجملة والمحال التجارية، استقرارًا،، وسط إعلان الحكومة المصرية عن إجراءات عاجلة لسد الفجوة الموجودة بالسوق خلال الأيام الماضية، وثبت سعر السكر المكرر اليوم ليسجل نحو 34,000 جنيه للطن، خلال تعاملات اليوم.

ووافق مجلس الوزاراء، على استيراد مليون طن سكر خلال العام الجاري، لمواجهة التحديات الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، منهم نحو 300 ألف طن سيتم استيرادهم بصورة عاجلة.

وسبق أن أكد وزير التموين، علي المصيلحي، بمواصلة الوزارة في صرف السكر الأبيض على بطاقات الدعم التموينية، بواقع كيلوجرام واحد لكل فرد مقيد في البطاقة شهرياً، بحد أقصى 6 كيلوجرامات من السكر عن كل بطاقة، وفقاً للكميات المتاحة في كل منفذ تمويني.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السكر اليوم الاربعاء 24 رمضان في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، ومع قرب الانتهاء من الشهر الكريم والاحتفال بعيد الفطر المبارك، لذا تحرص ربات البيوت على عمل كعك العيد الذي يعد من أهم محتوياته السكر، وجاء سعره على النحو الاتي:

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الاسواق التجارية

استقر سعر السكر مكرر اليوم عند 34,000 جنيه للطن، خلال تعاملات اليوم.

كما تستهدف خطة الحكومة زيادة المعروض من السكُر في الأسواق، والعمل على سد أي فجوة في هذه السلعة، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية و الشركات بالتنسيق مع وزير التموين، وسيتم التوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر وارسالها إلى رئيس الوزراء.

تجديد قرار حظر تصدير السكر 3 أشهر

كما سبق وقررت وزارة التجارة والصناعة استمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.

إنتاج مصر من السكر

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

وفي سياق آخر، وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي عدة إجراءات وحلول عاجلة لحل أزمة نقص المعروض من سلعة السكر وزيادة السعر في الأسواق.