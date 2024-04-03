ضبط دقيق وزيت طعام مجهول المصدر خلال حملات رقابية ببلبيس

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقد شنت إدارة تموين بلبيس حملة برئاسة محمود درويش مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، واسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي: تحرير محضر رقم ٦١٧٤ جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مصنع لتصنيع المعجنات، بناحية ميت حمل، لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٢ طن دقيق.

وتم تحرير محضر رقم ٢٢٥٢ جنح قسم شرطة بلبيس، ضد صاحب محل لبيع الزيوت ببندر بلبيس، لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على نصف طن زيت طعام، وتحرير المحضر رقم ٢٢٥١ جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية بندر بلبيس، لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على ١٠٠ كيلو دقيق.

وتم تحرير المحضر رقم ٢٢٥٣ جنح قسم شرطة بلبيس، ضد صاحب سوبر ماركت بناحية بندر بلبيس، لعدم الإعلان عن أسعار السلع الاستراتيجية أثناء التفتيش، والمحضر رقم ٢٢٥٤ جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية بندر بلبيس، لعدم الإعلان عن أسعار السلع الاستراتيجية أثناء التفتيش.

وفي سياق متصل، تمكن مسؤولي تموين العاشر من رمضان، من ش حملة تموينية أسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 1094 جنح قسم ثالث ضد صاحب محل بالعاشر من رمضان لحيازته 1500 قطعة ألعاب نارية وصواريخ، والمحضر رقم 1095 جنح قسم ثالث ضد صاحب مكتبة بالعاشر من رمضان، لحيازته 8500 قطعة ألعاب نارية وصواريخ، محظور حيازتها وتداولها.

وتم تحرير المحضر رقم 1096 جنح قسم ثالث ضد صاحب سوبر ماركت بالعاشر من رمضان، لعدم الإعلان عن اسعار السلع الاستراتيجية، والمحضر رقم 1097 جنح قسم ثالث ضد صاحب سوبر ماركت بالعاشر من رمضان، لعدم الإعلان عن أسعار السلع الاستراتيجية.

كما تم إعدام ٤ آلاف صاروخ وألعاب نارية مختلفة بحوزة الباعة الجائلين بعد فرارهم هاربين، وتم إعدام المضبوطات بطريقة آمنه حفاظاً على حياة المواطنين.