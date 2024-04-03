رئيس جامعة القاهرة يهنئ السيسي بحلف اليمين الدستورية وفوزه بجائزة رجل السلام

هنأت جامعة القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأداء اليمين الدستورية والحصول على جائزة رجل السلام من برلمان دول البحر الأبيض المتوسط.

تقدم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالأصالة عن نفسه وباسم مجلس الجامعة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة تنعم فيها البلاد بالأمن والاستقرار والبناء، وتظل مصر فى موقع الريادة عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

كما قدم الدكتور الخشت التهنئة للرئيس السيسي لفوزه بجائزة رجل السلام من برلمان دول البحر الأبيض المتوسط.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الشعب المصري اختار الرئيس السيسي بوعى أبنائه وحسهم الوطنى بنسبة مشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية.

ونوه رئيس جامعة القاهرة بأن الجامعة كجزء من منظومة التعليم العالي فى مصر شهدت منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الدولة تحقيق طفرات تميز على جميع المستويات التعليمية والبحثية وامتلكت برعاية القيادة السياسية كل مقومات المنافسة العالمية.

جدير بالذكر أن المجتمع الأكاديمي في جامعة القاهرة شهد خلال فترة الانتخابات الرئاسية بالداخل حضورًا كثيفًا من منسوبي جامعة القاهرة للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

وشهدت اللجان الانتخابية مشاركة واسعة من المسيرات الحاشدة والهتافات الوطنية على مدار ثلاثة أيام لمنتسبي جامعة القاهرة.

وقدمت مسيرات جامعة القاهرة صورة مشرفة تعكس وعي المجتمع الأكاديمي والطلابي بأهمية المشاركة الحرة والفعالة في الانتخابات الرئاسية.

السيسي يؤدي اليمين الدستورية

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية على فترة رئاسية جديدة بمقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية.

وينص اليمين الدستورية على: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وأطلقت المدفعية عددا من الطلقات احتفالا بـ تنصيب الرئيس لولاية تبدأ من 2 أبريل 2024 حتى 1 أبريل 2030، إذ تنص المادة 40 من الدستور على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه".