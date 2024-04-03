الأربعاء 03 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استمرار توافد المواطنين على معرض خير مزارعنا (صور)

جانب من الاقبال
جانب من الاقبال

أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ أن معرض خير مزارعنا لأهالينا ما زال يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية، مؤكدا رضاهم بالخدمات التي يقدمها المعرض واستمراره إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.

ضخ كميات كبيرة من السلع

 وأضاف أنه وفقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتم يوميا ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها  في الأسواق الأخرى من 20‎%‎ وتصل في بعض السلع الي 50‎%‎ بما في ذلك اللحوم والبيض والدواجن 
مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة لحماية المستهلك ساهمت بجزء كبير في رفع العبء عن كاهل المواطنين وضبط الأسعار.

txt

انفوجراف.. تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري في أسبوع


وقال صالح إن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا مستمرة في تحقيق دورها الإيجابي بتلبية جميع رغبات المواطنين من خلال إتاحة وتوفير أكثر من 220 سلعة ومحاربة الغلاء والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، موضحا أن رضاء المواطنين هو الهدف الرئيسي.

txt

د. وجدي زين الدين: حديث الرئيس السيسي عن الزراعة إصرار على انتشالها من الإهمال والتراجع


وأوضح أنه سوف يتم توفير كميات كبيرة من الفسيخ والرنجة والأسماك استعدادا لعيد الفطر المبارك وأعياد الربيع وشم النسيم بالإضافة إلى توفير  حوالى 12 نوع من الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة وبأسعار تقل عن الأسواق الأخرى بنحو 30‎%‎.

مواد متعلقة

انفوجراف.. تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري في أسبوع

د. وجدي زين الدين: حديث الرئيس السيسي عن الزراعة إصرار على انتشالها من الإهمال والتراجع
الجريدة الورقية