مانشستر يونايتد يفقد ثنائي قلب الدفاع

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صباح اليوم الأربعاء تفاصيل إصابة ثنائي البارسا وفترة غيابهم عن المشاركة عن صفوف الفريق الأول.



كشف نادي مانشستر يونايتد في بيانه الرسمي عبر موقعه أن ثنائي قلب دفاع مانشستر يونايتد فيكتور ليندلوف وليساندرو مارتينيز سيغيبان عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابات العضلية التي يعانان منها.



وكان ليندلوف خرج من مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد خلال الشوط الثاني التي كانت يوم السبت الماضي، بسبب إصابته في أوتار الركبة.



وشارك مارتينيز بدلا منه بعدما عاد مارتينيز للمشاركة في أوائل شهر فبراير الماضي بعد غياب، لكنه يعاني الأرجنتيني من إجهاد في ربلة الساق في التدريبات ولن يكون متاحًا للمباريات القليلة المقبلة.



مانشستر يونايتد يتبقى له 9 مباريات على نهاية الموسم في مسابقة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، ويستعد الشياطين الحُمر لمواجهة تشيلسي خارج ملعبه يوم الخميس بالإضافة لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ومن المقرر أن يواجه كوفنتيري سيتي.

