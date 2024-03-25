اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع نجم برشلونة الشاب

يبحث مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تراجع مستوى الفريق خلال الموسم الحالي.

وأبدى مانشستر يونايتد اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع لاعب برشلونة الشاب السنغالي ميكا فاي، صاحب الـ 19 عامًا.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ان كشافة مانشستر يونايتد تواجدوا في مباراة السنغال والجابون، حيث جذب فاي الأنظار إليه.

ونجح السنغالي الشاب في تسجيل هدفًا خلال مواجهة الجابون الودية، في المباراة التي لُعبت الجمعة الماضية.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن مانشستر يونايتد لديه رغبة قوية في التعاقد مع المدافع السنغالي، خاصة وأنه يبحث عن تعزيز الخط الخلفي للشياطين الحمر خلال المواسم المقبلة بلاعب شاب.

الجدير بالذكر أن هناك حالة من القلق لدي المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بعد النتائج السيئة التي يقدمها الفريق تحت قيادته، مما يجعل هناك خوف من إقالته من قبل إدارة اليونايتد.