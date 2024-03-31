مانشستر يونايتد يتعادل مع برينتفورد في مباراة الوقت الضائع

في مباراة مثيرة انتهت مواجهة مانشستر يونايتد وبرينتفورد بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما، والتي جمعت بينهما على ملعب الأخير في الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كانت المباراة حتى نهاية وقتها الأصلي تشير إلى التعادل السلبي دون أهداف بعدما فشل الفريقين طوال ال90 دقيقة في التسجيل في شباك الآخر.

لكن في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي سجل ماوسن ماونت لاعب مانشستر يونايتد هدف التقدم بعد تمريرة من كاسيميرو ترجمها اللاعب إلى شباك الخصم.

لكن لم تنتهي المباراة عند ذلك و نجح كريستوفر أيير لاعب برينتفود في تسجيل هدف التعادل قبل نهاية اللقاء، بعد إحرازه هدفا في الدقيقة التاسعة من الوقت الإضافي.

رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما توقف برينتفورد رصيد 27 نقطة في المركز الخامس عشر.