إندونيسيا ترسل مساعدات بقيمة 30 مليار روبية لغزة والسودان

أرسل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الأربعاء، مساعدات إنسانية بقيمة 30 مليار روبية (نحو 1.89 مليون دولار) لشعبي فلسطين والسودان.

وفي مراسم الوداع التي أقيمت في قاعدة حليم بيرداناكوسوما الجوية في جاكرتا، أشار ويدودو إلى أن المساعدة هي شكل من أشكال التزام الحكومة الإندونيسية بالحفاظ على السلام العالمي، بحسب وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية.

وقال جوكوي: "الحكومة ملتزمة بالحفاظ على السلام العالمي والمشاركة بنشاط في المهام الإنسانية للأزمات الناجمة عن الحروب والكوارث الطبيعية".

وأضاف أن الشعب الإندونيسي يشعر بالقلق إزاء الأزمة الإنسانية في غزة وفلسطين والصراع الداخلي في السودان الذي أودى بحياة العديد من الضحايا.

وأوضح أن "المساعدات التي تم إرسالها اليوم تبلغ قيمتها 30 مليار روبية، في شكل أدوية ومعدات صحية بالإضافة إلى مساعدات أخرى مصممة خصيصا لتلبية الاحتياجات الميدانية".

وتوقعت الحكومة الإندونيسية أن تصل المساعدة للمدنيين المتضررين من الصراعات في فلسطين والسودان إلى القاهرة وبورتسودان بالسودان غدا الخميس.

المفوض العام للأونروا يطرح عدة خطوات لإنقاذ الأرواح وتجنب حدوث المجاعة في غزة

طرح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، عدة خطوات لإنقاذ الأرواح وتجنب حدوث المجاعة في غزة، وهي: وقف إطلاق النار فورا، فتح مزيد من المعابر البرية والسماح للأونروا- وهي الوكالة الرئيسية التي تقدم الخدمات المنقذة للحياة- بالوصول إلى الشمال بدون تأخير.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ، قال "لازاريني" إن تجنب حدوث المجاعة - التي هي من صنع البشر- في غزة، يعد تحديا هائلا في ظل غياب الإرادة السياسية، ويجب إحداث تغيير كامل في السياسات من الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن قتل عاملي إغاثة في غزة من منظمة المطبخ المركزي العالمي بسبب الغارات الإسرائيلية يعد جريمة.

وقال المسؤول الأممي "إن الوقت ليس في صالحنا، وإن المدنيين الفلسطينيين في غزة لا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك".

وفي سياق متصل قالت إيناس حمدان القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة "الأونروا" إن الأوضاع في قطاع غزة مأسوية والظروف المعيشية صعبة للغاية على السكان هناك .

وأضافت إيناس حمدان " اليوم الأربعاء - أن الحرب على غزة مستمرة على الرغم من المطالبات من جهات كثيرة بوقف إطلاق النار لدواع إنسانية ، وللأسف السكان يعانون من هذه الحرب الطاحنة .