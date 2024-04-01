عاجل
الاحتلال يستهدف مبنى قرب السفارة الإيرانية في دمشق وسقوط ضحايا حماس: نحمل بايدن مسؤولية ما يحدث في المستشفيات ونطالب بالتحرك الفوري
الإثنين 01 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فلسطين تطلب عقد إجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية حول جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد غزة

السفير العكلوك
السفير العكلوك

أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن دولة فلسطين تقدمت بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن لبحث الحراك العربي خاصة في ظل إستمرار جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني  .

 

وقال السفير العكلوك، في تصريح له اليوم الإثنين، إن دولة فلسطين تقدمت بطلب لعقد الإجتماع، لبحث الحراك العربي والدولي في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة باجتياح وشيك لمدينة رفح التي تؤي ما يزيد عن 1.5 مليون نازح ومواطن فلسطيني، بالإضافة إلى تعنت ورفض إسرائيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وآخرها القرار رقم 2728 والذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان .

 

وأوضح، أن المجلس سيناقش أيضا عدم إنصياع إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بتاريخ 26-1-2024 و 28-3-2024.

مواد متعلقة

أبو الغيط يستقبل السيد وينستون بيترز نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندا

البرلمان العربي في الذكرى الـ48 ليوم الأرض: استمرار العدوا على قطاع غزة يهدف إلى تدمير كيان شعب بأكمله

ابو الغيط: غياب الأفق السياسي سيحبط أي جهود لجلب الاستقرار في غزة

نائب رئيس حركة فتح في تصريحات خاصة: نتنياهو العدو الأكبر لحل الدولتين وليس في أجندته غير القتل والتدمير

وفد حركة فتح يطلع أمين عام الجامعة العربية على مستجدات الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية

ابو الغيط : الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو المدخل السليم للتفاوض حول التسوية النهائية

العسومي: جرائم الاحتلال في غزة كشفت حجم النفاق الدولي الذي نعيشه في عالمنا المعاصر

الدخيري يؤكد على دور مشروع الجزيرة كبذرة أمل للأمن الغذائي في السودان رغم تحديات الحرب
الجريدة الورقية