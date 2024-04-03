محافظ الفيوم يسلم سماعات لضعاف السمع ويتفقد القافلة الطبية لذوي الهمم

سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سماعات الأذن لضعاف السمع من تلاميذ مدارس التربية الفكرية بالفيوم، كما تفقد القافلة الطبية للكشف على ذوي الهمم وأسرهم بمدرسة التربية الفكرية، خلال الاحتفالية التى نظمتها مؤسسة اتصالات للتنمية ورعاية المجتمع، بالتعاون مع محافظة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وسارة عادل مدير عام مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع، والدكتور مصطفى مبارك مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية، والدكتورة ياسمين محمود مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

رعاية ذوي الهمم

خلال كلمته، قدم محافظ الفيوم الشكر لمؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع، على دورها المجتمعي المهم، والذي تعمل من خلاله بالتعاون مع المحافظة، لرعاية أبنائنا من ذوى الهمم بمدارس التربية الفكرية، بجانب رعاية الأسر الأولى بالرعاية، مشدداً على دور أولياء الأمور في رعاية أبنائهم أصحاب القدرات الخاصة.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة لن تدخر جهداً في رعاية ذوي القدرات الخاصة، مشيراً إلى أهمية دعمهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم الفكرية والإبداعية، واستثمار قدراتهم الاستثمار الجيد واكتشاف مواهبهم، والعمل لرعايتهم على الوجه الأمثل.

ومن جانبها، قدمت مدير عام مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع، الشكر للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرعايتة للحدث، ودعمه المستمر لذوي الهمم، مشيرةً إلى أن المؤسسة تهدف الى مساعدة ذوي الهمم من ضعاف السمع، لافتة إلى أنهم ـ اليوم ـ بصدد تسليم سمعات أذن لضعاف السمع من أبناء المدارس الفكرية بالفيوم، تحت شعار "سماعة لكل ساعة"، وكذا تنظيم قافلة طبية مجانية، تضم العديد من التخصصات للكشف على ذوى الهمم وأسرهم، فضلاً عن توزيع عدد من كراتين المواد الغذائية بمناسبة شهر رمضان الفضيل.

وعلى هامش الملتقى، تفقد محافظ الفيوم، ومرافقوه، القافلة الطبية المجانية بمدرسة التربية الفكرية لذوي الهمم، الذي ضمت العديد من التخصصات منها: الرمد، والجلدية، والأطفال.

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