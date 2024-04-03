النساجون الشرقيون تقر توزيعات نقدية على المساهمين

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.25 جنيه للسهم.

قالت الشركة في بيان للبورصة أن الجمعية صدقت على القوائم المالية للشركة عن العام الماضي كما اعتمدت تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن القوائم المالية لعام 2023.

كما وافقت البورصة على تعديل المواد (12-15-21-22-27-29-30-40-42-57) من النظام الأساس للشركة وإضافة باب جديد " الإثابة والتحفيز.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 1.891 مليار جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 944.17 مليون جنيه خلال 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 17.65 مليار جنيه، مقابل 13.25 مليار جنيه خلال 2022.

وعلى صعيد القوائم المالية غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 1.145 مليار جنيه، مقابل نحو 1.46 مليار جنيه خلال 2022.