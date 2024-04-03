محافظ الفيوم يكرم الأمهات المثاليات صاحبات قصص الكفاح

كرم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، "زينب عبد الغفار عبد العال"، و 10 أمهات مثاليات شاركن بمسابقة الأم المثالية على مستوى الجمهورية، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، وجبريل عبد الوهاب مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالفيوم، والمحاسب محسن ربيع رئيس الاتحاد الإقليمي للمؤسسات والجمعيات الأهلية بالفيوم، وممثلى عدد من الجمعيات الخيرية شركاء النجاح.

خلال كلمته، أعرب محافظ الفيوم، عن سعادته لمشاركة الأمهات المثاليات فرحتهم، مقدماً تهانيه القلبية للمكرمات منهن، صاحبات قصص الكفاح العامرة بالتضحيات والعمل الدؤوب، مثمناً دور الأم وعلو منزلتها في حياة أبنائها ومجتمعها، موضحاً أن هناك العديد من الأمهات الفضليات أصحاب قصص الكفاح بمختلف بقاع الجمهورية، كما هنأ كافة الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

الدور الإيجابي

وثمن "الأنصاري" الدور الإيجابي الذي تقوم به الأمهات في تربية أبنائهن وتنشئة أسرهن التنشأة السليمة التي تُسهم في تحقيق التقدم والتنمية المجتمعية المنشودة، لافتاً إلى أن الأم هي سبب الوجود فى هذه الحياة، وكل أم مصرية تعبر عن صورة مشرفة من صور الكفاح، لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها، ليكونوا صُناعاً لمستقبل مشرق لأنفسهم ووطنهم.

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة لن تدخر جهداً في الاحتفاء بالأمهات المثاليات بمختلف الفعاليات التى تهتم بشأن المرأة، مثمناً الدور الذى تقوم به الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع الوطنى، التى تعمل جاهدة فى كافة مجالات التنمية المجتمعية.

فيما قدم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، شكره وتقديره لمحافظ الفيوم علي حرصه على تكريم الأمهات المثاليات والتواجد معهن فى كافة الفعاليات بشكل منتظم، موضحاً أن إختيار الأم المثالية يقوم علي عدة معايير منها، الأم المعيلة التى فقدت زوجها، والمطلقة، والمريض زوجها، والأم العاملة، والأم الحريصة علي تفوق أبنائها في مراحل التعليم المختلفة، والأم التي أستطاعت دمج أولادها من ذوي الإحتياجات الخاصة بالمجتمع، وغيرها من صور التضحية.

وفى ختام اللقاء قام محافظ الفيوم، بتسليم الأمهات المثاليات شهادات التقدير والمبالغ المالية، تقديراً لدورهن في بناء أسرة ناجحة قادرة على العطاء، تُساهم في بناء مجتمع صالح، كما قدم شهادات تقدير لممثلى الجمعيات الخيرية شركاء النجاح المساهمين فى التكريم.

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