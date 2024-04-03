رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق

تفقد المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، يرافقه نواب ومعاونين رئيس الجهاز ومدير إدارة الطرق اعمال إستكمال الطبقة السطحية بالطريق الدائري للمدينة لرفع كفاءته وإعادة تأهيل الطريق، حيث أنه من الطرق الرئيسية للمدينة، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة .

وأوصى رئيس مدينة سوهاج الجديدة، بضرورة التواجد المستمر بالميدان من إدارة الطرق لمتابعة أعمال الرصف التي يتم تنفيذها أول بأول كما طالب الشركة بضرورة الإلتزام الكامل بالمعايير والمواصفات الفنية .

وقام بتفقد المهندس محمد عبد الله أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية وأعمال إعادة رد الشئ لأصله لمسار خطوط الغاز الطبيعي بمنطة 138 عمارة وأعمال رد الشئ لاصله من بردورات وبلاط انترلوك وطالب بسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد للإنتهاء من المشروعات الذي جرى الإتفاق عليه مسبقا .

وتفقد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية ومرمات الغاز الطبيعي بطريق مركز المدينة وأكد المهندس محمد عبد الله على ضرورة الإهتمام بأعمال صيانة الطرق وترميم جميع أعمال الحفر وخاصة القطيعات العرضية التي تتسبب بأضرار مباشرة في سيارات ومركبات سكان المدينة وذللك للحفاظ على مركبات قاطني وزوار المدينة ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع وللحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وتحسين الحياة اليومية للمواطنين طبقا لرؤية مصر 2030.

وفي ختام الجولة تفقد المهندس محمد عبد الله أعمال تنسيق الموقع العام من بردورات وانترلوك والطبقة الرابطة الأسفلتية لميدان منطقة المخازن ومدخل المدينة الجنوبي والطريق المار أمام محطة فحص سيارات المرور وطالب بضرورة المتابعة الميدانية المستمره للأعمال وسرعة الإنتهاء منها حسب الجدول الزمني المقرر بأعلى معايير الجودة حيث أن هذا الطريق من أهم الطرق لأنه المدخل الجنوبي للمدينة وللحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وإظهارها في أبهى صورها .

وفي سياق آخر التقى أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، عدد 102 مواطن من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل اسبوع بديوان عام المحافظة، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة من مختلف المراكز، وتلبية احتياجاتهم الضرورية، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام .



واستمع نائب المحافظ، والسكرتير العام إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة .

وتمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن .