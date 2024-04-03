فحص 54 ألف و500 مواطن بالمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة بسوهاج

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج عن فحص 54 ألف و525 مواطن ضمن "5" مبادرات من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال شهر مارس من العام الجاري والتى تحظي بدعم الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتساهم في الإرتقاء بحياة المواطنين.

أكد وكيل الوزارة أن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للإهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة وأن مديرية الصحة بسوهاج تسعى جاهدة لوصول كافة المبادرات لجميع المراكز والقرى بالمحافظة.

وأشار الدكتور أحمد محروس إلى أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.

وأوضح وكيل صحة سوهاج أنه تم تقديم تلك الخدمات الطبية من خلال المبادرات المختلفة وبجميع مراكز المحافظة .

ومن جانبه قال الدكتور محمد عاطف المشنب مسئول المبادرات الرئاسية بالمديرية أنه تم فحص 32 ألف و147 سيدة خلال مبادرتي صحة المرأة وصحة الأم والجنين حيث تهتم مبادرة صحة المرأة بدعم صحة المرأة المصرية وتستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان كما المبادرة التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري وضغط الدم وقياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن) بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

ومبادرة صحة الأم والجنين تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين وتهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وأيضاً خدمات قياس ضغط الدم وتحليل السكر لكل السيدات وخدمات قياس الطول والوزن بالإضافة إلى تقديم خدمه تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى وتحليل الكشف عن الالتهاب الكبدى B وتضم أيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل .

ومبادرة السمعيات والتى تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية حرصاً على صحة الطفل المصري وتم خلالها فحص أكثر من 9 آلاف و300 طفل وتهدف إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة والإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال .

ومبادرة الاعتلال الكلوى وتم خلالها فحص 12 ألف و678 مواطن وتهدف إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضى انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى .

كما تم فحص 360 مسن من خلال مبادرة كبار السن وتستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والإعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي وخدمات الفحص الإكلينيكي العام وحساب مؤشر كتلة الجسم وفحوصات النظر والفم والأسنان بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول ووظائف الكلى وتحليل سكر عشوائي بالدم) وكذلك إجراء فحوصات رسم القلب والموجات فوق الصوتية على البطن و الحوض.

وأكد الدكتور أحمد محروس على أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع وتحسين جودة الحياة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل إيماناً بأن التنمية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات .