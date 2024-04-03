إصدار مجلة دورية ربع سنوية للأنشطة الطلابية والبحثية بجامعة سوهاج

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مع أعضاء مجلس إدارة برنامج الإحصاء الحيوي الزراعي بكلية الزراعة بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور خلف همام عميد كلية الزراعة، والدكتور هانى أحمد فؤاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نحيف إبراهيم منسق البرنامج، صابر أبو عقرب مدير عام شئون الطلاب، والمحاسب عمرو هاشم مدير الصناديق الخاصة.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن برنامج الإحصاء الحيوى يعد أحد البرامج المميزة بكلية الزراعة التي تسعى الجامعة من خلاله إلى رفع كفاءة الخريج وتلبية احتياجات سوق العمل، وزيادة قدرته ومساهمته فى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي المصري على أسس علمية سليمة تقوم على السيطرة على الظواهر والتغيرات المناخية ودراسات تنبؤية لاحتياجات المجتمع المصري من أصناف وسلالات جديدة تتحمل الظروف القاسية.

وأوضح الدكتور خلف همام، أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال للجلسة رقم "٨" لمجلس إدارة البرنامج، كما تم التصديق علي قرارات محضر الجلسة السابقة، موضحاً أن برنامج الإحصاء الحيوي الزراعي هو برنامج بمصروفات ويتم تدريسه باللغة الإنجليزية ويعمل وفق نظام الساعات المعتمدة.

وذكر الدكتور نحيف إبراهيم، أن الجلسة ناقشت عدد من القرارات الخاصة بالعملية التعليمية حيث تمت الموافقة علي إصدار مجلة دورية ربع سنوية للأنشطة الطلابية والتدريبية والعلمية والبحثية للبرنامج على أن تكون بنسخة الكترونية، كما تمت الموافقة علي خطة التدريب الصيفي المستوى الثاني بالبرنامج وذلك لمدة شهر طبقاً للائحة الدراسية للبرنامج.

وفي سياق متصل تراس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اجتماع اللجنة العليا لبرنامج الصيدلة الإكلينيكية، وذلك بحضور كلاً من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور علام محمد العديسي عميد الكلية، والدكتور محمد صلاح عبد القادر وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور محمد شريف منسق البرنامج بالكلية، وصابر أبو عقرب مدير عام شئون الطلاب بالمركزية.

وقال الدكتور حسان النعماني، أن برنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة يعد من أفضل البرامج على المستوى المحلى والإقليمي، ويسعى إلى تخريج صيادلة متميزين في مجال الصيدلة الإكلينيكية قادرين علي تقديم خدمات صيدلية بمستوى مهاري محترف، مؤكداً حرص إدارة الجامعة علي توفير كافة الإمكانيات لنجاح العملية التعليمية ودعم الطلاب بالبرنامج.

وأوضح الدكتور علام العديسي، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالبرنامج، والتي تصب جميعهاً في مصلحة الطالب تحفيزًا له لبذل مزيد من الاستذكار وتحصيل العلوم المختلفة، مشيراً إلي هذا الاجتماع يعد الجلسة "٣١" لمجلس إدارة البرنامج.