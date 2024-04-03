الغربية تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة صباحية تابع خلالها الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى مؤكدا حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي يجري تنفيذها ميدانيًا بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

وبدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين، والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

وتفقد المحافظ خلال الجولة الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضي، و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

وأوضح رحمي، أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبي احتياجات المواطنين بالمحلة، إذ يضم مكتبا لمحافظ الغربية، وقاعة اجتماعات كبرى، ومركز خدمة مواطنين متطورا، ومجلسا شعبيا محليا، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كل الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مركز تجميع الألبان الذي يقوم بتنفيذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والذي يقام على مساحة مقام على مساحة 2000 م2 ويتكون المشروع من محطة (استقبال اللبن، محطة تبريد اللبن، محطة تعقيم وتطهير الخطوط، محطة البسترة، معمل، مكاتب إدارية، ميزان بسكول، منافذ عرض المنتجات، مرفق خدمات الخطوط، كهرباء، صرف،غلايات بخار، مبردات).

وأوضح محافظ الغربية، أن الهدف من المشروع هو التداول والحفظ الجيد للألبان لتوفير الفقد ومنع احتكار سماسرة اللبن لصغار المربين، مساعد صغار المربين على التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية.

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال الرصف الجارية بشارع البحر بنطاق حي ثان بالمحلة الكبرى فيمثل شارع البحر شريان رئيسي داخل مدينة المحلة حيث يتم استكمال أعمال الطبقة السطحية بداية من ميدان الشون حتي بنك مصر في الاتجاه طنطا-المحلة.

واختتمت الجولة بمتابعة أعمال الرصف الجارية بشارع الوحدة العربية بطول ٣٨٠ وعرض 8 أمتار بحي ثان المحلة الكبرى.