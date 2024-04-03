حياة كريمة توزع 500 وجبة إفطار ساخنة في البحر الأحمر

ضمن مبادرة «سبيل»

وزعت مؤسسة حياة كريمة، 500 وجبة إفطار ساخنة من مطبخ الخير، بمحافظة البحر الأحمر، ضمن مبادرة «سبيل».

وقالت الدكتورة زينب سعيد منسق حياة كريمة بالبحر الأحمر إن فريق متطوعي حياة كريمة وزع وجبات الإفطار على الأسر أكثر استحقاقًا في البحر الأحمر حيث تم توزيع 500 وجبة على مدار يومين على الأسر الأكثر استحقاقا بالغردقة.

وأضافت سعيد أن المتطوعين في محافظة البحر الأحمر قاموا بتوزيع 500 وجبة إفطار ساخنة على الأسر المستحقة عن طريق طرق الأبواب، كما أقيمت فعالية «سعادة» بمركز شباب الزعفرانة برأس غارب وجرى توزيع الوجبات على الأسر المستحقة وأسر ذوي الهمم، كما جرى توزيع المياه والحلوى والبلالين وعدد من الأنشطة لرسم البهجة على وجوه الأطفال.

كما نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحر الأحمر اليوم إفطارًا جماعيًا، تحت شعار "إفطار الأسرة المصرية" وذلك داخل شاطئ العائلات بوسط مدينة الغردقة.



وحضر الاحتفال عدد كبير من أهالي مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر ولفيف من القيادات الشعبية، وأعضاء ومتطوعو التحالف الوطني بالمحافظة، وممثلي عدداً من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.



وقال وائل جاد منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر، أن الإفطار شهد إقبالا كبيراً من مختلف الكيانات والأفراد، لافتاً إلي أنه تم دعوة ما يزيد على 200 طالب وطالبة من طلبة الجامعة بالغردقة، بجانب عدد من الأسر الأولي بالرعاية، وممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلي مشاركة الأمهات المثاليات المكرمات من قبل التضامن الاجتماعي بالمحافظة، مؤكدا مشاركة متطوعي التحالف وأعضائه من مختلف المدن.



وأضاف منسق التحالف الوطني بالبحر الأحمر، أن الإفطار استقبل ما يزيد على 1500 فرد، مؤكداً أن التحالف الوطني استطاع الوصول إلي كافة فئات البحر الأحمر، من خلال العمل الذي يقوم بهِ متطوعو التحالف.

مشيراً إلى أن التحالف أطلق العديد من الفعاليات خلال شهر رمضان من حفلات وأمسيات بمشاركة واسعة، لافتًا إلى أن الاحتفالات مستمرة طوال شهر رمضان مؤكداً إلى أن أولي أهداف التحالف الوطني هو دعم العمل التنموي وتوصيل المساعدات لمستحقيها من خلال قنواتها الشرعية وعم الأسر الأولي بالرعاية في مختلف المناطق.