الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات

أذان المغرب
أذان المغرب

موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات.. يكثف الكثير من المسلمين تزامنًا مع حول الرابع والعشرين من شهر رمضان البحث عن موعد أذان المغرب، حيث يختلف من محافظة لأخرى، وفقًا لإمساكية شهر رمضان  المبارك.

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موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب في القاهرة الساعة 6:15 مساء.

موعد أذان المغرب في الجيزة الساعة 6:15 مساء.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية الساعة 6:22 مساء.

موعد أذان المغرب في أسيوط الساعة 6:15 مساء.

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ الساعة 6:02 مساء.

موعد أذان المغرب في العريش الساعة 6:06 مساء.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ الساعة 6:18 مساء.

موعد أذان المغرب في قنا الساعة 6:07 مساء. 

موعد أذان المغرب في البحيرة الساعة 6:19 مساء. 

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية الساعة 6:11 مساء.

موعد أذان المغرب في سوهاج الساعة 6:11 مساء.

موعد أذان المغرب في المنصورة الساعة 6:16 مساءً.

موعد أذان المغرب في أسوان الساعة 6:42 مساء.

موعد أذان المغرب في بورسعيد الساعة 6:12 مساءً.

موعد أذان المغرب في طنطا  الساعة 6:16 مساءً.

موعد أذان المغرب في بني سويف الساعة 6:15 مساءً.

نصائح للصائمين لتجنب ارتجاع المريء

 يجب تجنب التدخين بمجرد رفع أذان المغرب دون تناول الطعام.

عدم تناول كميات كبيرة من الطعام عند تناول الإفطار

 تجنب تناول الأطعمة المقلية على وجبة الإفطار أو على الأقل التخفيف منها.

الامتناع عن تناول القهوة والشاي بعد كسر الصيام مباشرة.

تجنب استهلاك الدهون الدسمة أو تسبيك الطعام، والامتناع عن المواد الحريفة مثل الشطة.

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