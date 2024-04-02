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الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتّجاه بحر اليابان

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتّجاه بحر اليابان الذي يسمّى أيضاً بحر الشرق.

ومن جانبها أعلنت طوكيو أنّ كوريا الشمالية أطلقت "على ما يبدو" صاروخاً، مشيرة إلى أنّ خفر السواحل اليابانية يرجّحون أن يكون هذا الصاروخ قد سقط في البحر، بحسب ما أفادت وكالة كيودو للأنباء.

وفي سول، قالت هيئة الأركان المشتركة إنّها "تحلّل مدى الصاروخ الكوري الشمالي وقدرات أخرى".

وتأتي هذه التجربة الصاروخية الجديدة بعد أقلّ من أسبوعين من إعلان وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون أشرف على اختبار ناجح لمحرّك يعمل بالوقود الصلب لـ"صاروخ متوسط المدى فرط صوتي من نوع جديد".

وهذه ثالث تجربة تجريها بيونغ يانغ على صاروخ باليستي منذ مطلع العام بعد اختبارها في مارس صاروخاً يعمل بالوقود الصلب أشرف على إطلاقه كيم شخصياً، وإطلاقها في يناير صاروخاً مزوّداً برأس حربي فرط صوتي يتمتّع بالقدرة على المناورة.

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