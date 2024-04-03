عامل يشرع في قتل شخص بالمنشأة في سوهاج

استقبلت مستشفى المنشأة المركزي عامل يبلغ من العمر 25 عاما يقيم بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، مصابًا برش خرطوش بالفخذ الأيمن تعدى عليه عامل آخر بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب أولوية المرور بالطريق، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج، وضبط المتهم والسلاح المستخدم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تفاصيل الحادث جاءت عندما تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنشاه من المستشفى المركزي بوصول حسين ا م ش 25 عامل يقيم بدائرة المركز مصاباً برش خرطوش بالفخذ الأيمن وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج .

وبسؤال المجني عليه إتهم "أحمد . ي . م . ا" 43 عامل ومقيم بمدينة المنشاه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بعيار من سلاح ناري كان بحوزته على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب أولوية المرور بالطريق، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش بإرشادة وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعه لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي

وفي سياق آخر شهد الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي بالمواجهة نتج عنها إصابة قائد السيارة الأولى باشتباه كسر بالقدم اليسرى وقائد السيارة الثانية باشتباه ما بعد الإرتجاج وإشتباه كسر بالفخذ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونجله طالب في السابعة عشرة من عمره بجرح قطعي بالساعد الأيسر وأخر قطعي بالعضلات والأوتار وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير طرفـي الحادث كل من :- السيارة ربع نقل قيادة "كرم . ب . ح" 44 سنة سائق ومقيم دائرة المركز اصطدم وجها لوجه بالسيارة ملاكي قيادة "عصمت . ع . م" 35 سنة سائق ومقيم دائرة المركز .

ونتج عن الحادث إصابة كل من : - قائد السيارة الأولي باشتباه كسر بالقدم اليسري وقائد السيارة الثانية باشتباه ما بعد الإرتجاج وإشتباه كسر بالفخذ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونجل قائد السيارة الثانية كرلوس ع ع م 17 سنة طالب ومقيم دائرة المركز بجرح قطعي بالساعد الأيسر وآخر قطعي بالعضلات والأوتار مستقل السيارة الثانية وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزي وتحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وبسؤال قائدي السيارتين والمصاب قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .