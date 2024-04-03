ربة منزل تسطر نهاية حياتها بقرص لحفظ الغلال في البلينا

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة ربة منزل في بداية العقد الثالث من العمر تقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجدها بمنزل أسرتها لسوء حالتها النفسية وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول "نورا . م . ع . س" 21 سنة ربة منزل تقيم بدائرة المركز مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتوفـيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والدتها "سامية . ر . س . ا" 54 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية أفادت بأنه أثناء تواجد نجلتها بالمنزل طرفها تناولت قرص لحفظ الغلال مما أدى لإصابتها ووفاتها لسوء حالتها النفسية ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفت الشبهة الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق متصل شهد الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ملاكي بالمواجهة نتج عنها إصابة قائد السيارة الأولى باشتباه كسر بالقدم اليسرى وقائد السيارة الثانية باشتباه ما بعد الإرتجاج وإشتباه كسر بالفخذ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونجله طالب في السابعة عشرة من عمره بجرح قطعي بالساعد الأيسر وأخر قطعي بالعضلات والأوتار وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير طرفـي الحادث كل من :- السيارة ربع نقل قيادة "كرم . ب . ح" 44 سنة سائق ومقيم دائرة المركز اصطدم وجها لوجه بالسيارة ملاكي قيادة "عصمت . ع . م" 35 سنة سائق ومقيم دائرة المركز .

نتج عن الحادث إصابة كل من : - قائد السيارة الأولي باشتباه كسر بالقدم اليسري وقائد السيارة الثانية باشتباه ما بعد الإرتجاج وإشتباه كسر بالفخذ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ونجل قائد السيارة الثانية "كرلوس . ع . ع . م" 17 سنة طالب ومقيم دائرة المركز بجرح قطعي بالساعد الأيسر وآخر قطعي بالعضلات والأوتار مستقل السيارة الثانية وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزي وتحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وبسؤال قائدي السيارتين والمصاب قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية .

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .