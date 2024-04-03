اليوم العالمى للتراث .. التنسيق الحضاري يفتتح معرض مآذن وقباب من القاهرة



احتفالًا باليوم العالمى للتراث والذى يحتفى به العالم فى ١٨ إبريل من كل عام، افتتح الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبرئاسة المهندس محمد أبو سعدة، معرض (مآذن وقباب من القاهرة المحروسة) وذلك بقاعة المعارض بقصر الأمير طاز ولمدة ثلاث أيام 2 – 4 إبريل الموافق 23 – 25 رمضان من الساعة ٩ صباحًا وحتى الخامسة عصرًا.

عاشقو التراث



حضر الافتتاح قيادات وزارة الثقافة كما شهد حفل الإفتتاح مجموعة من اساتذة الآثار والعمارة والتاريخ من مختلف جامعات مصر ولفيف من المهتمين وعاشقى التراث بمصر.



ويتضمن المعرض حوالى 110 صورة فوتوغرافية تستعرض فكرة وفلسفة بناء المآذن بالمساجد وكأنها ايدى مرفوعة للسماء بالدعاء ومكان اطلاق الدعوة لمواقيت الصلاه الخمس كل يوم.

وقد قام د. محمد الرشيدي وا.د. هايدي شلبي بتقديم شرح للمعرض كما اوضحوا ان مدينة القاهرة تتميز بالتنوع الهائل بالمآذن عن اى مدينة اسلامية أخرى بالعالم الإسلامى حتى اطلق عليها مدينة الألف مئذنة.

ويستعرض المعرض رحلة تطور طرز تصميم المآذن عبر العصور الإسلامية المختلفة بدءاً بالعصر العتيق الأموى والإخشيدى والطولونى مروراً بالعصر الفاطمى ثم الأيوبى ، كما يركز المعرض على قمة تطور المآذن والوصول الى النماذج الرائعة المختلفة للمآذن المصرية فى العصر المملوكى مثل مآذن قايتباى بالقرافة والسلطان حسن والمنصور قلاوون والناصر محمد ابن قلاوون ونستكمل رحلة تطور المآذن بالعصر العثمانى وعصر أسرة محمد على وصولاً للعصر الحديث والذى ما زال المعماريون يقتبسون تصميماتهم من التراث المعمارى الهائل من المآذن المختلفة بالقاهرة المحروسة. بالتوازى مع فكرة تطور وتنوع المآذن.

كما استعرض المعرض ايضاً تاريخ القباب وانواعها المختلفة التى تعلو اضرحة أو تغطى اجزاء من المسجد وأحياناً تغطى بيت الصلاة بالكامل فى العصر العثمانى وعصر أسرة محمد على.

ويشارك فى المعرض مجموعة متميزة من المصورين المبدعين والمتميزين فى تصوير الأماكن التراثية أو الأثرية وهم " ميشيل حنا ، هشام توحيد ، اندرو شنودة ، دعاء عادل ، كريم بدر ، علياء نصار ، جورج فخرى ، محمد عبد الظاهر ، حسام المناديلى وعمر الرزاز" كما يتضمن المعرض مجموعة من الصور النادرة من أرشيف لجنة حفظ الآثار العربية ومن ارشيف الجهاز القومى للتنسيق الحضارى .

و على هامش المعرض تم عرض فيلم تسجيلي عن أهم المآذن والقباب بالقاهرة ومدى تميزها عبر العصور الإسلامية المختلفة قام بإخراجه المخرج أحمد فرج .

كما حضر المعرض طلاب كليات الآثار والهندسة والتاريخ ومحبى التراث ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.