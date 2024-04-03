معهد سويسري يحذر بعد ذوبان أجزاء من جبال الألب (شاهد)

عرض برنامج "صباح جديد" على شاشة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "حالة انهيار جليدي خطيرة.. معهد سويسري يحذر بعد ذوبان أجزاء من جبال الألب".

انهيارات جليدية

وقال التقرير: "ارتفعت حدة التحذيرات بشأن حدوث انهيارات جليدية على ارتفاعات عالية خاصة في منطقة جبال الألب الجنوبية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى العديد من الخسائر المادية والبشرية".

وأضاف: "المعهد السويسري لأبحاث الثلوج والانهيارات الجليدية في ديفوس أطلق تحذيرا من إمكانية حدوث انهيارات جليدية كبيرة للغاية، وأحيانا ضخمة في أجزاء من جبال الألب الجنوبية".

منتجعات التزلج على الجليد

وتابع: "تحذير المعهد السويسري طالب المسؤولين عن منتجعات التزلج على الجليد باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لمنع حدوث أي حوادث على المتسابقين، مشيرا إلى أن خبراء الانهيارات الجليدية يراقبون الأوضاع في منتجعات التزلج من أجل إغلاق ممرات التزلج المعرضة للخطر، خاصة مع تزايد مخاوف أن تتسبب الرياح القوية في حدوث تراكمات كبيرة من الثلوج المنجرفة والتي هي عرضة بشكل خاص للانهيار".

جدير بالذكر أنه منذ عام 1979، تقلص الجليد في القطب الشمالي بمقدار 1.35 مليون ميل مربع، ووجدت دراسة جديدة لمختبر الدفع النفاث أن فقدان الجليد في جرينلاند أسوأ بكثير مما كان يعتقد سابقًا وأن الجليد في القطب الجنوبي الآن عند أدنى مستوى له منذ بدء السجلات. وكلما زاد ذوبانها، زاد معدل تراجع الجليد الذي يبقى حتى نواجه سلسلة من الكوارث. وأشدها إلحاحًا هو ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يهدد بإبادة دول بأكملها تقع على جزر منخفضة، كيف نوقف مثل هذه المشكلة؟ وبينما نعمل على معالجة القضايا الأطول أمدا المرتبطة باستهلاك الوقود الأحفوري، فقد نضطر إلى شراء المزيد من الوقت لأنفسنا مع الهندسة الجيولوجية.

لا يمكن التأكيد على خطورة هذا الوضع بما فيه الكفاية. ويقول البروفيسور جون مور من مركز القطب الشمالي بجامعة لابلاند، إننا تجاوزنا منذ فترة طويلة النقطة التي يكون فيها خفض الانبعاثات وحده فعالًا. وقال: "إننا نواجه هذا الوضع حيث لا يوجد طريق للوصول إلى 1.5 درجة متاحة من خلال التخفيف". "أشياء مثل [ذوبان] الصفائح الجليدية ونقاط التحول الأخرى ستحدث بغض النظر"، مضيفًا أن الوضع الحالي للأرض يشبه مريضًا ينزف على طاولة العمليات، "نحن في هذا الوضع حيث لا يمكننا التخفيف من أنفسنا للخروج من هذه الأزمة".

مور هو أحد الشخصيات التي تقف وراء تقرير Frozen Arctic، وهو تقرير أصدرته جامعات القطب الشمالي ولابلاند بالتعاون مع مركز الأبحاث GRID-Arendal المدعوم من الأمم المتحدة. إنها عبارة عن ملخص لستين مشروعًا للهندسة الجيولوجية يمكن أن تبطئ أو تعكس ذوبان القطبين. اختار فريق من الباحثين فحص كل فكرة، بدءًا من تلك الموجودة بالفعل وحتى تلك الموجودة على هامش العلم. قال مور: "أردنا أن نكون دقيقين، لأنه حتى أكثر الأفكار جنونًا قد تحتوي على كتلة صلبة من الذهب". وقد تم إعطاء كل نهج تحليلًا موجزًا، وفحص ما إذا كان ممكنًا على أساس علمي أو عملي، وما إذا كان من المحتمل أن يكون مفيدًا وكم سيكلف. بل إن التقرير ذهب إلى أبعد من ذلك لينظر إلى البيكريت، وهي مبادرة غريبة من الحرب العالمية الثانية لإنشاء أنهار جليدية صناعية للاستخدام الاستراتيجي عن طريق خلط نشارة الخشب أو المنتجات الورقية في الجليد.

إذا كنت فضوليًا وليس لديك يوم أو يومين لقراءة التقرير بنفسك، فيمكنك تلخيص الأساليب المتبعة في عدد قليل من الفئات. الأول هو إدارة الإشعاع الشمسي، أي جعل المناطق القطبية أكثر انعكاسًا لترتد المزيد من حرارة الشمس. ثانيًا، هناك توليد الجليد الاصطناعي للتعويض عما فقد بالفعل. ثالثًا، العمل الهندسي الهائل لدعم وعزل وحماية الجليد المتبقي، مثل الجدران الضخمة تحت سطح البحر التي تعمل كحاجز ضد البحار عندما تصبح أكثر دفئًا. وأخيرا، هناك التدابير التي تتناول أطراف المشكلة من حيث التأثير، ولكنها تحقق نجاحاً أكثر قابلية للتطبيق في الأمد البعيد، مثل منع النباتات والحيوانات (والدفء الذي تشعه) من التعدي على المناطق التي كان من المفترض أن تظل مجمدة.

إذا كنت عالم مناخ، فإن النهج الأكثر وضوحًا على الأرجح هو الأول، لأننا رأينا التأثيرات الإيجابية له من قبل. البيدو هو مصطلح علوم المناخ الذي يصف كيف يعمل الجليد الأبيض كعاكس هائل، حيث يرتد الكثير من حرارة الشمس. تزيد العصور الجليدية من البياض بشكل كبير، ولكن هناك أمثلة أحدث في الذاكرة الحية: في عام 1991، ثار بركان جبل بيناتوبو في الفلبين، مطلقًا كمية هائلة من الرماد البركاني في الغلاف الجوي. (تسبب الحدث أيضًا في قدر كبير من الضرر، وتشريد 200 ألف شخص وأودى بحياة ما لا يقل عن 722 شخصًا.) وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، ساعد الرماد المتدفق في الغلاف الجوي على عكس الكثير من حرارة الشمس بعيدًا عن الأرض، مما تسبب في حدوث كارثة عالمية مؤقتة. تأثير التبريد حوالي 1.5 درجة مئوية. إن الدمار الذي خلفه بركان بيناتوبو ليس أمرًا مرغوبًا فيه، ولا استنفاد الأوزون الذي سببه، لكن تأثير التبريد هذا يمكن أن يكون حيويًا لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري وذوبان القطبين.

من الممكن القيام بذلك بشكل مصطنع عن طريق زرع الغيوم بمواد كيميائية ترسبها طائرة أو باستخدام مولدات دخان أرضية، والتي يمكن استخدامها أيضًا لتعزيز السحب الممطرة. وهذا تكتيك يستخدم بالفعل في الصين للمساعدة في توفير الأمطار لأغراض الزراعة وتخفيف الظروف الشبيهة بالجفاف. وفي هذا السياق، ستكون السحب بمثابة حاجز بين الشمس والقمم الجليدية، مما يؤدي إلى ارتداد المزيد من الإشعاع الشمسي بعيدًا عن سطح الأرض. لسوء الحظ، هناك مشكلة في هذا النهج، وهي أنه مكلف بشكل لا يصدق وصعب الإرضاء بشكل لا يصدق. ويقول التقرير إن هذا المشروع قابل للتطبيق فقط عندما تكون السحب مناسبة في السماء، وسيتطلب العمل بناء بنية تحتية هائلة في مكان قريب. ناهيك عن أنه على الرغم من أن لدينا بعض الأدلة الصغيرة التي تشير إلى أنه قد يكون مفيدًا أول، لا يوجد شيء مثبت حتى الآن.

ثم هناك تأثيرات الدرجة الثانية عندما تمتد هذه الأساليب إلى بقية النظام البيئي العالمي. "إذا قمت بطرق انعكاس ضوء الشمس ووضعت أي شيء في الغلاف الجوي، فلن يبقى في مكانه الذي وضعته فيه." هذه هي القضية الكبرى التي حددها الدكتور فيل ويليامسون، الأستاذ المشارك الفخري في جامعة إيست أنجليا والمساهم السابق في تقارير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة. وهو يخشى أن الحلول المناخية الإقليمية المستهدفة "لا تحل المشكلة للعالم أجمع"، وأنك إذا لم تعالج تغير المناخ على نطاق عالمي، فإنك "تؤدي فقط إلى إبراز الفرق". مع وجود القطب الشمالي البارد، ولكن ارتفاع درجات الحرارة في أماكن أخرى، فأنت تتسلق على متن "أفعوانية مناخية".

والأمر الثاني في ترتيب المقاربات المناخية هو بناء مُجمد لتبريد الجليد الموجود وإنتاج المزيد منه. ومن المؤسف أن العديد من الأفكار في هذا المجال تنسى أن الصفائح الجليدية ليست مجرد كتل كبيرة من الجليد غير المنقولة، بل هي في الواقع عرضة للتحرك. خذ على سبيل المثال فكرة الحفر لمسافة ميلين أو نحو ذلك في الغطاء الجليدي وضخ الماء الدافئ لتبريده: بفضل الجليد والماء المتغيرين باستمرار، سيلزم حفر موقع جديد بشكل منتظم إلى حد ما.

هناك مشكلة أخرى: يقول التقرير إن أحد المشاريع لحفر حفرة بعمق 2.5 كيلومتر (1.5 ميل) أدى إلى حرق 450 ألف لتر من الوقود. ناهيك عن مقدار الطاقة التي سيستهلكها تشغيل المبادلات الحرارية أو المجمدات لإنتاج ثلج طازج بهذا الحجم. هذه كمية كبيرة من تلوث الغازات الدفيئة لمشروع يهدف إلى التراجع عن هذا النوع من الضرر بالضبط. قد يكون إلقاء طبقة من الثلج الاصطناعي على الجبل أمرًا جيدًا بالنسبة لمنتجعات التزلج عندما يكون المسحوق رقيقًا بعض الشيء، ولكن ليس الكوكب بأكمله.

وبقدر ما ستكون المعارك العلمية والهندسية صعبة، هناك أيضًا المعركة السياسية التي ستحتاج إلى معالجة. قال البروفيسور جون مور: "ينزعج الكثير من الناس بشكل شبه ديني بشأن وضع أشياء في طبقة الستراتوسفير، وقد تعتقد أنهم سينزعجون بالمثل بشأن الغازات الدفيئة". إحدى الاستراتيجيات قيد النظر هي حقن الكبريت في الغلاف الجوي لتكرار تأثيرات التبريد التي لوحظت بعد الانفجارات البركانية الكبرى. سيشكل الكبريت ثاني أكسيد الكبريت، مما يخلق طبقات سميكة من السحب الكثيفة لمنع المزيد من الحرارة من الوصول إلى الجليد. ولكن إذا كنت، مثلي، لديك معرفة بالعلوم على مستوى المدرسة الثانوية، فهذا احتمال مخيف نظرًا لأن ثاني أكسيد الكبريت سوف يتحلل إلى حمض الكبريتيك. ونظرًا للكميات المجهرية المعنية، سيكون هناك تأثير ضئيل أو معدوم على العالم الطبيعي. لكن صورة المطر الحمضي المتدفق من السحب تعني أنه سيكون من الصعب بيعها لسكان غير مطلعين.

ولكن إذا كان هناك سبب للقلق، فهو أن أي عواقب غير مقصودة يمكن أن تشكل مشكلة في الفضاء السياسي العالمي. يقول فيل ويليامسون: "إن الأمر يشبه إعلان الحرب على بقية العالم إذا قامت دولة ما بمفردها، لأن أي ضرر أو تغيير في نظام المناخ العالمي، فإن الدولة التي فعلت ذلك هي المسؤولة عن جميع الكوارث المناخية المستقبلية". لأن الطقس ليس هو نفسه."

وبطبيعة الحال، يعلم مور أن استنتاجات تقرير القطب الشمالي المتجمد ليست متفائلة للغاية بشأن الحل السريع. إنه يشعر أن استنتاجاته يجب أن تكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لكوكب الأرض. وقال: "لن يقوم أحد بتوسيع نطاق شيء ما للمحيط القطبي الشمالي بأكمله بين عشية وضحاها"، ولكن هذا هو الوقت المناسب "للعثور على أفكار قد تكون ذات قيمة [...] ثم تخصيص الموارد لمعرفة ما إذا كانت [تلك الأفكار] إنها مفيدة حقاً." وأضاف أن الفترة الزمنية القصيرة قبل وقوع كارثة مناخية كاملة لا تمثل مشكلة كبيرة، قائلاً: "يمكن للمهندسين أن يفعلوا أي شيء تطلبه منهم إلى حد كبير إذا خصصت ما يكفي من الموارد له". لأن البديل هو عدم القيام بأي شيء، و"في كل يوم نختار فيه عدم القيام بأي شيء، فإننا نتقبل المزيد من الأضرار المقبلة".