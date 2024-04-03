القافلة السادسة لبيت الزكاة والصدقات تعبر ميناء رفح في طريقها إلى غزة

عبرت صباح اليوم الأربعاء، القافلة الإغاثية السادسة لبيت الزكاة والصدقات، ميناء رفح البري في طريقها لدخول قطاع غزة، مكونة من(١٠٠) شاحنة كبرى تحمل على متنها أكثر من ألفي طن من المواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء، لدعم أهلنا الذين يتعرضون للعدوان الصهيوني الغاشم على مدار ستة أشهر متواصلة.

وتعد هذه القافلة هي الثانية خلال شهر رمضان المبارك والسادسة التي يسيرها بيت الزكاة والصدقات إلى قطاع غزة بتوجيهات وإشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، في إطار حملة «أغيثوا غزة» التي وجه بها فضيلته منذ بدء عدوان الاحتلال الغاشم على أصحاب الأرض في السابع من أكتوبر الماضي، والتي شاركت فيها وفود شعبية من أكثر من ثمانين دولة حول العالم استجابة لنداء فضيلة الإمام الأكبر.

٣٢٥ شاحنة كبرى، محملة بـ٦٠٠٠ طن من الأدوية والمواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والمعيشة

قافلة بيت الزكاة والصدقات لدعم غزة

بلغ إجمالي المساعدات التي قدمها بيت الزكاة والصدقات لإغاثة أهلنا في غزة منذ بدء العدوان الصهيوني حتى الآن ٣٢٥ شاحنة كبرى، محملة بـ ٦٠٠٠ طن من الأدوية والمواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والمعيشة، وخصوصا احتياجات الأطفال والنساء وكبار السن، في إطار الدور المعهود الذي يقدمه الأزهر الشريف دائمًا في دعم القضية الفلسطينية، حيث عبرت القافلة الأولى ميناء رفح في الأول من نوفمبر الماضي محملة بـ ١٨شاحنة كبرى، كما عبرت القافلة الثانية محملة بـ٤٠ شاحنة كبرى يوم ٢١ نوفمبر، وعبرت القافلة الثالثة صباح يوم الثلاثاء ٢٨ نوفمبر٢٠٢٣، ثم القافلة الرابعة في ٢ يناير ٢٠٢٣م، والخامسة في ١٣ مارس ٢٠٢٤.

قافلة بيت الزكاة والصدقات لدعم غزة

وتأسس بيت الزكاة والصدقات المصري عام 2014 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتحت إشراف فضيلته، بهدف صرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبثِّ روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.