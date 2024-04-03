تفاصيل الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة (شاهد)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم 3 إبريل 2024، إذ يشهد شارع الهرم من بداية المستشفى كثافات مرورية متقطعة مستمرة حتى الجيزة، وتوجد كثافات مرورية أعلى كوبري الروضة ومستمرة حتى نفق الملك الصالح.

شارع صلاح سالم

ويشهد شارع صلاح سالم في الوقت الحالي كثافات متقطعة على امتداد الطريق حتى نصل إلى تقاطع كوبري أكتوبر، هناك سنجد كثافات مرورية، بعد تقاطع الكوبري سنجد الكثافات بدأت تقل بشكل تدريجي ومازالت مستمرة حتى مستشفى العباسية وتبدأ في الاختفاء عند محطة مترو الاستاد.

شارع الموسكي

ويشهد شارع الموسكي سيولة مرورية في الوقت الحالي ولكن من المتوقع أن يشهد كثافات مرورية كبيرة خلال الساعات القادمة، ويشهد شارع رمسيس في اتجاه العباسية كثافات مرورية متقطعة على فترات، وتبدأ من رمسيس وصولا إلى العباسية حتى شارع الخليفة المأمون في منطقة مصر القديمة.

وشهدت شوارع القاهرة والميادين سيولة مرورية، كما كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجدها بالشوارع الرئيسية وسط تواجد رجال الإدارة العامة للمرور لتسهيل وصول المواطنين.

وتوجد سيول مرورية على طريق الكورنيش النيل من المظلات وصولاً إلى مسرة ووصولاً إلى ميدان التحرير، وشهدت حركة المرور بميدان القللي للمتجة إلى وسط البلد سيولة مرورية وظهرت إستقرار بحركة السيارات بنفق أحمد بدوي للمتجة إلى كوبري أكتوبر.

وانتشر رجال الإدارة العامة للمرور، بشوارع وميادين المحافظات ، مع انتشار الخدمات المرورية أعلي الطرق والميادين.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وتم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وحرصت الأجهزة الأمنية صباح اليوم على تفقد ومتابعة الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات، والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين إحتفالات المواطنين.

وفى سياق آخر أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم السبت، بحبس مسجل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بنطاق قسم شرطة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر قبل توزيعها على المتعاطين.

وكشفت التحقيقات، أن البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.